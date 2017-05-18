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Sivilcelerin Oluşmasında Hiç Duymadığınız İlginç Nedenler

Sivilcelerin Oluşmasında Hiç Duymadığınız İlginç Nedenler

Sivilce ile arası hiç barışmayan tiplerden misiniz? Ansızın çıkan sivilceler sizi de delirtmeye yetiyor mu?

Peki, sivilcelerin neden çıktığını ya da neden belirli dönemlerde daha fazla arttığını hiç düşündünüz mü? İşte sivilcelerin aklınıza hiç gelmeyen ilginç nedenleri…

*Göğüsteki çıkan sivilceler özellikle yaz aylarında daha da gözümüze batar. Göğüs bölgesinde çıkan sivilcelerin en yaygın sebebi toz deterjan veya duş jelidir. Aklınıza pek gelmeyen bu maddelere karşı herhangi bir alerjik reaksiyon karşısında göğüs bölgesinde artan sivilce sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Bu bölgenin çözümü ise karbonatlı suyla cildinize masaj yapmak ve ardından ılık suyla yıkamaktır.

*Boyun bölgesinde çıkan sivilcelerin sebebi ise oldukça ilginç bir durum: giydiğiniz sıkı bir yaka cildinize sürtünerek boyun bölgesinde sivilce oluşumuna neden olabilir. Boyun bölgesinde çıkan sivilcelerin bilinen bir nedeni de tatlı tutkusu ya da hormonal bozukluklar. Çözümü ise oldukça basit: pamuğu limon suyuna batırıp boynunuzu silmek.

*Sırtta ve omuzda oluşan sivilcelerin sebebi ise sırt çantası kayışları veya dar sentetik kıyafetlerden dolayı olabilir. Küçük kırmızı sivilcelerin sebebi ise hiç aklınıza gelmeyen bir suçlu: evdeki temizlik ürünlerine veya kimyasallara karşı oluşan bir reaksiyon. Ayrıca yağlı yiyecekler ve kızartmalardan da bir müddet uzak durmanız gerekecek. Sırtta ve omuzda çıkan sivilcelerin çözümü haftada bir tuzlu su banyosu yapmaktır.
 


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