Sivilceli Ciltler İçin En Uygun Fondötenler

Akne sorunu olanlar ciltler için kullanılan BB krem ya da fondöten gibi malzemeler dikkatle ve cilt tipine uygun olarak seçilmezse; ciltte daha büyük sorunlara yol açabilir. Bu sebeple akne ve sivilce eğilimli ciltler için en uygun fondötenleri sıraladık.



1- No7 Beautifully Matte Foundation

Mat yapıda olan bu fondöten, akneye eğilimli ciltlerin temel problemi olan aşırı yağ üretimini kontrol etmek için içeriğinde salisilik asite yer veriyor. Mat yapısı ile gönülleri fetheden No7 Beautifully Matte Foundation, cildinizdeki gözenek görünümünü de en aza indirgiyor.

Profesyonel makyaj markalarından birisi olan MAC; problemleri ciltler için akne/sivilce izlerini zarar vermeden kapatma özelliğine sahip olan MAC Mineralise Foundation/Loose fondöteni ile listelerde yine üst sıralarda. Bu fondöten cildin nefes almasına olanak sağlayan yapısı ile çok seviliyor.Cildinizi zararlı UV ışınlarından korumak için SPF özelliği ile dikkat çeken Korres Pomegranate Foundation SPF15, içeriğinde bulunan A, C ve E vitaminleri sayesinde; cildin gençleşmesine, gözeneklerin sıkılaştırılmasına ve cildin epidermis yapısının güçlenmesine yardımcı oluyor.Problemli ciltlerin en çok tercih ettiği markalardan birisi olan Clinique, sebum üretimini düzenleyen deniz yosunu bitkisi sayesinde yağlı cildi kontrol altında tutuyor. Ayrıca mevcut lekeleri ve sivilceleri tedavi etmeye yardımcı olan salisilik asit ve hidroksidekanoik asit içeriği ile sivilce oluşumunu da engelliyor.