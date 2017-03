Siz Hayal Edin Onlar Planlasın: Gio Organizasyon

Evet diyecekleri o mutlu güne hazırlanan çiftlerin bu hayalini muhteşem bir anıya dönüştürmeyi ilke edinmiş Gio Organizasyon’un başarısının sırrı, davetleri en ince ayrıntısına kadar planlamak ve en iyi şekilde uygulamak.



Hizmete başladığı günden bu yana birçok başarılı organizasyona imza atan Gio Organizasyon, firma kurucusu Senem Ulusu’nun tesettürü tercih etmesiyle birlikte misyonunu değiştirerek muhafazakar aileler için düğün konseptleri oluşturmaya başladı. Sektörde bir ilk olarak, başarılı organizasyonları ile kısa sürede adından sıkça söz ettiren Gio Organizasyon yeni evlenecek çiftlere unutulmaz anlar yaşatıyor.



24 senedir otelcilik ve organizasyon piyasasının içinde olan, yaklaşık 8,5 yıldır Four Seasons Hotel’in Ziyafet Satış Müdürlüğünü yapan ve daha sonra kendi organizasyon firması olan Gio Organizasyon’u kuran Senem Ulusu, firmasını “Günümüzün hızla değişen zamanını müşterilerimize en iyi şekilde sunabilmeyi amaçlıyoruz. Her geçen gün yenilenen detay ve yeniliklerin takipçisi olup, her türlü davet için uygun kriterlere sahip davet mekanlarını tavsiye ediyoruz. Bu doğrultuda inançların da çok etkisi oluyor. Alkolsüz mekanlarda, nezih ortamlarda gönül rahatlığıyla davet vermek isteyen muhafazakar ailelerin istekleri doğrultusunda temalı ve kapsamlı eventler için birbirinden güzel alternatifler sunuyoruz.” şeklinde tanımlıyor.Düğün, kurumsal davet organizasyonları ve dekorasyonları; alanlarında uzmanlaşan ekibiyle hayalleri gerçeğe dönüştüren firma, “mutluluk için telaşa gerek yok” diyerek unutulmaz bir organizasyon hayal edenlere çok geniş seçenekler sunuyor. Rüyaları süsleyen düğünlere imza atan Gio Organizasyon’un kurucusu Senem Ulusu, muhafazakar ailelerin en çok tercih ettiği düğün konsepti olarak şunları söylüyor: “Her davetin tasarımı ve konsepti davet sahibinin bütçesine, hayallerine ve tercih edilen mekanın durumuna göre farklılık gösterebiliyor. Son zamanlarda en çok tercih edilenler, mekanı tümüyle değiştirecek özel tasarımlardan yana oluyor. Özel davetlerde davet sahibinin zamanı çok daha değerli. Gio Organizasyon’un profesyonel ekibi sayesinde tüm detaylar en titiz şekilde planlanarak etkinlik sahibine sunuluyor. Bu şekilde hem zaman kaybı yaşanmamış oluyor hem de yanlış tercihlerle yapılabilecek israftan kaçınılmış oluyor.’’