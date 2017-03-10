Siz Hayal Edin Onlar Planlasın: Gio Organizasyon
İlkbahar ve yaz aylarında planlanan düğünler için tatlı bir telaş başladı.
Evet diyecekleri o mutlu güne hazırlanan çiftlerin bu hayalini muhteşem bir anıya dönüştürmeyi ilke edinmiş Gio Organizasyon’un başarısının sırrı, davetleri en ince ayrıntısına kadar planlamak ve en iyi şekilde uygulamak.
24 senedir otelcilik ve organizasyon piyasasının içinde olan, yaklaşık 8,5 yıldır Four Seasons Hotel’in Ziyafet Satış Müdürlüğünü yapan ve daha sonra kendi organizasyon firması olan Gio Organizasyon’u kuran Senem Ulusu, firmasını “Günümüzün hızla değişen zamanını müşterilerimize en iyi şekilde sunabilmeyi amaçlıyoruz. Her geçen gün yenilenen detay ve yeniliklerin takipçisi olup, her türlü davet için uygun kriterlere sahip davet mekanlarını tavsiye ediyoruz. Bu doğrultuda inançların da çok etkisi oluyor. Alkolsüz mekanlarda, nezih ortamlarda gönül rahatlığıyla davet vermek isteyen muhafazakar ailelerin istekleri doğrultusunda temalı ve kapsamlı eventler için birbirinden güzel alternatifler sunuyoruz.” şeklinde tanımlıyor.
Özel Tasarımlar Tercih Ediliyor
Düğün, kurumsal davet organizasyonları ve dekorasyonları; alanlarında uzmanlaşan ekibiyle hayalleri gerçeğe dönüştüren firma, “mutluluk için telaşa gerek yok” diyerek unutulmaz bir organizasyon hayal edenlere çok geniş seçenekler sunuyor. Rüyaları süsleyen düğünlere imza atan Gio Organizasyon’un kurucusu Senem Ulusu, muhafazakar ailelerin en çok tercih ettiği düğün konsepti olarak şunları söylüyor: “Her davetin tasarımı ve konsepti davet sahibinin bütçesine, hayallerine ve tercih edilen mekanın durumuna göre farklılık gösterebiliyor. Son zamanlarda en çok tercih edilenler, mekanı tümüyle değiştirecek özel tasarımlardan yana oluyor. Özel davetlerde davet sahibinin zamanı çok daha değerli. Gio Organizasyon’un profesyonel ekibi sayesinde tüm detaylar en titiz şekilde planlanarak etkinlik sahibine sunuluyor. Bu şekilde hem zaman kaybı yaşanmamış oluyor hem de yanlış tercihlerle yapılabilecek israftan kaçınılmış oluyor.’’
Evet diyecekleri o mutlu güne hazırlanan çiftlerin bu hayalini muhteşem bir anıya dönüştürmeyi ilke edinmiş Gio Organizasyon’un başarısının sırrı, davetleri en ince ayrıntısına kadar planlamak ve en iyi şekilde uygulamak.
Hizmete başladığı günden bu yana birçok başarılı organizasyona imza atan Gio Organizasyon, firma kurucusu Senem Ulusu’nun tesettürü tercih etmesiyle birlikte misyonunu değiştirerek muhafazakar aileler için düğün konseptleri oluşturmaya başladı. Sektörde bir ilk olarak, başarılı organizasyonları ile kısa sürede adından sıkça söz ettiren Gio Organizasyon yeni evlenecek çiftlere unutulmaz anlar yaşatıyor.
24 senedir otelcilik ve organizasyon piyasasının içinde olan, yaklaşık 8,5 yıldır Four Seasons Hotel’in Ziyafet Satış Müdürlüğünü yapan ve daha sonra kendi organizasyon firması olan Gio Organizasyon’u kuran Senem Ulusu, firmasını “Günümüzün hızla değişen zamanını müşterilerimize en iyi şekilde sunabilmeyi amaçlıyoruz. Her geçen gün yenilenen detay ve yeniliklerin takipçisi olup, her türlü davet için uygun kriterlere sahip davet mekanlarını tavsiye ediyoruz. Bu doğrultuda inançların da çok etkisi oluyor. Alkolsüz mekanlarda, nezih ortamlarda gönül rahatlığıyla davet vermek isteyen muhafazakar ailelerin istekleri doğrultusunda temalı ve kapsamlı eventler için birbirinden güzel alternatifler sunuyoruz.” şeklinde tanımlıyor.
Özel Tasarımlar Tercih Ediliyor
Düğün, kurumsal davet organizasyonları ve dekorasyonları; alanlarında uzmanlaşan ekibiyle hayalleri gerçeğe dönüştüren firma, “mutluluk için telaşa gerek yok” diyerek unutulmaz bir organizasyon hayal edenlere çok geniş seçenekler sunuyor. Rüyaları süsleyen düğünlere imza atan Gio Organizasyon’un kurucusu Senem Ulusu, muhafazakar ailelerin en çok tercih ettiği düğün konsepti olarak şunları söylüyor: “Her davetin tasarımı ve konsepti davet sahibinin bütçesine, hayallerine ve tercih edilen mekanın durumuna göre farklılık gösterebiliyor. Son zamanlarda en çok tercih edilenler, mekanı tümüyle değiştirecek özel tasarımlardan yana oluyor. Özel davetlerde davet sahibinin zamanı çok daha değerli. Gio Organizasyon’un profesyonel ekibi sayesinde tüm detaylar en titiz şekilde planlanarak etkinlik sahibine sunuluyor. Bu şekilde hem zaman kaybı yaşanmamış oluyor hem de yanlış tercihlerle yapılabilecek israftan kaçınılmış oluyor.’’
Benzer Haberler
Yeni Yolculuğunuza Nerede “Evet Demek İstersiniz?Evlenmeye karar verdikten sonraki en önemli kararlardan biridir..
Keyifli Bir Mekan: HuqqabazLezzetli yemeklerini maceracı sunumlarla bir araya getiren Huqq..
Dünyadan En İyi RestoranlarGeçtiğimiz günlerde New York’ta açıklanan ‘Dünyanın En İyi 50 R..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.