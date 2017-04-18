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Snapchat'e Yeni Özellikler

Snapchat'e Yeni Özellikler

Son dönemlerde Instagram’ın çok benzer story özelliği ile eski popülerliğini yitiren Snapchat, 3 yeni özelliğini birden duyurdu.

Kullanıcıların yaptığı paylaşımların 24 saat içinde uygulamadan silinmesi, en bilinen özelliği olan Snapchat, artık bunu değiştiriyor. Artık Snapchat’te zaman sınırı olmadan doyasıya snap paylaşabileceksiniz. Böylece takipçileriniz veya arkadaşlarınız, attığınız snapleri istedikleri gibi izleyebilecekler.
 
Bir diğer özellik ise Snapchat’e ‘Sihirli Silgi’ ile geliyor. Böylece fotoğraflarınızdaki beğenmediğiniz noktaları bu özellikle ile silebileceksiniz…
 
Açıklanan son özellik ise işin en eğlenceli kısmı. Her yere kondurduğumuz emojiler üzerinde de arıtk çizim yapılabilecek. Bunun için çizim tuşuna basmanız yeterli, gerisi hayal gücünüze kalmış…
 


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