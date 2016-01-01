Snapchat’e Yepyeni Özellikler

Bu özelliklerden ilki grup sohbet imkânı. Birçok kişinin bulunduğu bir grup oluşturup kolayca sohbet özelliği, bilindiği gibi Snapchat’te bulunmuyordu. Artık çok sık snap gönderdiğiniz kişiler varsa bu kişileri kendinizce emojiler kullanarak gruplayabilir; sınırsız şekilde her sosyal grubunuza ayrı bir grup açabilirsiniz.



Yeni gelen özelliğe göre artık kullanıcılar 16 kişiye kadar grup sohbetleri yapabilecek, gönderilen görüntü ve yazılar da 24 saat içerisinde otomatik olarak silinecek. Gruba gönderilen resimler, verilen süre içerisinde açılmadığında görüntülere erişim sağlanamayacak ve screenshot alan isimler görülebilecek.



Bu özellik için hikayeler kısmından profilinizi görebilen arkadaşınızın hikayesine tıklayıp basılı tutun, karşınıza ayarlar kısmı gelecek. Gelen ekrandan da düzenleme anlamına gelen dişli simgesine dokunun. Karşınıza çıkan ekranda adı düzenle, arkadaşı sil, engelle ve iptal seçeneklerini göreceksiniz. Burada adı düzenle butonuna basın ve karşınıza gelen ekranda arkadaşınızın kullanıcı adına bir emoji ekleyin. Daha sonra da bu kişi ile beraber gruba almak isteyeceğiniz kullanıcıların profillerine de aynı emojiyi ekleyin. Böylelikle snap atacağınız zaman arama bölümüne, göndereceğiniz grubun emojisini ekleyerek kolayca istediğiniz insanlara gönderebilirsiniz.

Bunun dışında Snapchat, artık Shazam uygulamasını da kendisine entegre hale getirdi. Bu sayede snaplerde duyduğunuz şarkıların ismini belirlemek çok daha kolay olacak. Bunun için uygulama içinde yer alacak olan Shazam butonuna basmak yeterli olacak.