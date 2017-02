Sónar İstanbul, Mart Ayında Zorlu PSM’de!

Festival toplamda iki gün boyunca, 5.000 kişilik kapasitesiyle Zorlu PSM’nin 4 ayrı sahnesinde eş zamanlı olarak düzenleniyor. Elektronik müziği geçmişi, bugünü ve geleceğiyle beraber ele alma hedefindeki festival; teknolojiyi de içine alan başlıkları altında müzik dünyasının nabzını tutacak. Aynı zamanda, katılımcılarına ilham veren konferans ve deneyim odaklı atölyeler de sunacak.



Festivalin temelleri bundan tam 22 yıl önce müzik yazarı Ricard Robles ile görsel sanatçılar Enric Palau ve Sergi Caballero tarafından Barselona’da atılmış. Sónar, bugüne kadar Buenos Aires, Toronto, Roma, Tokyo, Londra ve New York olmak üzere farklı kıta ve ülkelerde toplamda 27 şehirde 53 kez düzenlendi.



Tüm dünyada sanat, teknoloji ve müzik aşıkları tarafından yoğun ilgi gören festival, gittiği her şehrin kültür sanat kaynağından beslenerek kendine özgü bir form kazanıyor.



Mart ayında İstanbul’da gerçekleşecek olan Sónar İstanbul, bu kez de “The Immediate Future” (Yakın Gelecek) teması ve İstanbul’a özgü kurgusuyla bekleyenleri ile buluşacak.