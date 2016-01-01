Snba Türkiye Delegasyonu Sanatçılarının Paris Başarısı

Sergi açılış konuşmasını Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın yaptığı davet sırasında ve sonrasında da Musa, sanatçıları bizzat ağırladı. Ayrıca "Kare-Carré" isimli sergi için basılan kapsamlı katalog da, sergi boyunca gelenlere ücretsiz olarak dağıtıldı.



Türkiye Delegasyonu Başkanı Nurhilal Harsa, Paris’te 12. yılına giren sergi katılımlarıyla ilgili olarak da, "Dünyanın önemsediği bu çağdaş sanat platformunda 12. yılımızı dolduruyor olmak çok anlamlı ve mutluluk verici. Sorumluluklarımızın bilinciyle bu duruşumuzu devam ettirmemiz sonucu bu yıl çok önemli bir başarıya imza atmış olmaktan dolayı mutluyuz. Pentür dalında katılan tüm sanatçılarımız tek tek altın madalya alarak büyük bir başarıya imza atmışlardır. Tekirdağ-Süleymanpaşa Belediyesi olarak, sanata ve sanatçıya duyarlı Belediye Başkanı Sayın Ekrem Eşkinat beyefendinin bizim için çok anlamlı olan sponsorluğuna, Paris Büyükelçimiz Sayın İsmail Hakkı Musa beyefendiye, kargomuzu taşıyan Türk Hava Yolları'na ve T.C.Dışışleri Bakanlığı'na Türkiye Delegasyonu olarak şükranlarımızı sunuyorum." dedi.Türkiye Delegasyonu sanatçılarından Serdar Leblebici ise etkinlikle ilgili olarak "Fransa’nın başkenti Paris’te, Çağdaş Türk Plastik Sanatı açısından önemli bir etkinlik gerçekleşiyor. Louvre Müzesi bünyesindeki Carrousel du Louvre / Salle Le Notre salonunda, Société National des Beaux-Arts(SNBA) kurumu tarafından 8-11Aralık tarihleri arasında, geleneksel olarak gerçekleştirilen Uluslararası Plastik Sanatlar etkinliğinde her yıl olduğu gibi ülkemizi "Türkiye Delegasyonu" temsil etti. 2016 yılında farklı sanat disiplinlerinden 1000 eserin sergilendiği, yedi ülke delegasyonunun ve bağımsız sanatçıların katılımıyla gerçekleşen sergide, delegasyon bünyesinde katılan sanatçılar, resim ve heykel dallarında özgün eserlerini Parisli sanatseverler ile paylaştı. Bir yıl önceden büyük bir titizlikle ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak yaptığımız çalışmalar ve ürettiğimiz eserlerle aldığımız ödül bizi gururlandırmıştır." dedi.Dışişleri Bakanlığı, T.C. Paris Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları ve Tekirdağ-Süleymanpaşa Belediyesi'nin desteği ile altın madalya ile onurlandırılan sanatçıların isimleri ise şöyle: Nurhilal Harsa, Ayhan Çetin, Baki Bodur, Berk Arıkan, Derya Ülker, Duygu Aydoğan, Erhan Lanpir, Filiz Pelit, Hakan Esmer, Metin Kalkızoğlu, Mevlüt Akar, Nevres Akın, Nurdan Likos,Pelin Özgöçen, Raşit Altun, Reyhan Uludağ, Özgür Eryılmaz, Samet Arda Selim, Selda Eren, Serdar Leblebici.