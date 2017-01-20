Sneaker Ayakkabıdan Vazgeçemeyenler
Bahar mevsiminin neredeyse üniforma ayakkabısı haline gelmiş, her kombine rahatlıkla uyan sneaker'lar; sokak modasında soğuk kış günlerinde de tercih edilmeye başladı.
Soğuk havaya aldırış etmeyen rahat ve cool kadınlar, sneaker’ların rahatından ve pratikliğinden bir türlü vazgeçemiyor! Peki, soğuk kış günlerinde sneaker rahatlığını yaşamak isteyenler, bu model ayakkabıları nasıl kullanmalı? İşte kış aylarında sneaker ayakkabı giymenin ipuçları…
Maksi paltolar
Maksi paltolar, geçtiğimiz kış olduğu gibi bu kış sezonunda da en çok tercih edilen ürünlerden birisi oldu. Sezonun en trend parçalarından birisi olan maksi paltoları daha spor ve daha rahat bir tavır ile kullanmak istiyorsanız, sneaker ayakkabılarınıza şans verebilirsiniz.
Ofis rahatlığı
Çalışan kadınların en büyük sorunlarından birisi olan ‘ofiste ne giyeceğim?’ sorusuna verilecek en rahat ve en cool yanıtlardan birisi şüphesiz ki sneaker model ayakkabılar olacak. Sezonun trend parçalarından birisi olan sneaker’ların ofis moduna uygun şık modellerinden birini tercih ederek ister cigarette kesim pantolonunuzun altına isterseniz de eteklerinizin altına tercih edebilirsiniz.
Soğuk havaya aldırış etmeyen rahat ve cool kadınlar, sneaker’ların rahatından ve pratikliğinden bir türlü vazgeçemiyor! Peki, soğuk kış günlerinde sneaker rahatlığını yaşamak isteyenler, bu model ayakkabıları nasıl kullanmalı? İşte kış aylarında sneaker ayakkabı giymenin ipuçları…
Triko elbiseler
Triko elbiseler, hiç şüphesiz sezonun en trend parçalarından birisi. Peki, hem soğuktan koruyan hem de tek parça ile şık ve havalı bir görüntüye imza atabileceğiniz triko elbiseler ile en sevdiğiniz sneaker ayakkabınızı birlikte giymeye ne dersiniz? Sokak modasının en havalı ve en cool tavırlarından birisi olan bu kombini denemek için daha fazla vakit kaybetmeyin.
Maksi paltolar
Maksi paltolar, geçtiğimiz kış olduğu gibi bu kış sezonunda da en çok tercih edilen ürünlerden birisi oldu. Sezonun en trend parçalarından birisi olan maksi paltoları daha spor ve daha rahat bir tavır ile kullanmak istiyorsanız, sneaker ayakkabılarınıza şans verebilirsiniz.
Ofis rahatlığı
Çalışan kadınların en büyük sorunlarından birisi olan ‘ofiste ne giyeceğim?’ sorusuna verilecek en rahat ve en cool yanıtlardan birisi şüphesiz ki sneaker model ayakkabılar olacak. Sezonun trend parçalarından birisi olan sneaker’ların ofis moduna uygun şık modellerinden birini tercih ederek ister cigarette kesim pantolonunuzun altına isterseniz de eteklerinizin altına tercih edebilirsiniz.
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