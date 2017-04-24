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Sneaker Deyip Geçmeyin

Sneaker Deyip Geçmeyin


Sneaker model ayakkabılar son zamanlarda sokak modasında en çok rastladığımız ayakkabı modellerinden birisi. Ünlü markalar, ünlü tasarımcılarla bir araya gelerek tasarımcıya özel koleksiyonlar çıkarmaya devam ediyor. Özellikle spor ayakkabı markalarının ünlü tasarımcılar ile gücünü birleştirmesi sonucunda ortaya yüksek fiyatlı modeller çıkıyor. Birlikte en yüksek fiyatlı sneaker modellerine göz atmaya ne dersiniz?  
 

nike air mag
Nike Air MAG 2011  ($7,340)

 
nike air yeezy
Nike Air Yeezy 2 “Solar Red” ($2,055)
 
kaws
KAWS x Air Jordan IV ($1,468)
 
adidas
Custom Supreme x Adidas Originals YEEZY Boost 350 ($1,321)
 
adidas originals
Adidas Originals YEEZY Boost 350 “Moonrock” ($1,064)
 
supreme nike flyknit
Supreme x Nike Flyknit Lunar1+ ($954)
 
adida consortium
Sneakersnstuff x adidas Consortium Ultra Boost ($807)
 
ronnie fieg adidas
Ronnie Fieg x adidas Consortium Ultra Boost Mid ($646)
 
clot nike air max
CLOT x Nike Air Max 1 ($587)
 
hannon new balance
Hanon x New Balance 1500 ($587)


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