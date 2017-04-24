Sneaker Deyip Geçmeyin

Sneaker model ayakkabılar son zamanlarda sokak modasında en çok rastladığımız ayakkabı modellerinden birisi. Ünlü markalar, ünlü tasarımcılarla bir araya gelerek tasarımcıya özel koleksiyonlar çıkarmaya devam ediyor. Özellikle spor ayakkabı markalarının ünlü tasarımcılar ile gücünü birleştirmesi sonucunda ortaya yüksek fiyatlı modeller çıkıyor. Birlikte en yüksek fiyatlı sneaker modellerine göz atmaya ne dersiniz?



Nike Air MAG 2011 ($7,340)

Nike Air Yeezy 2 “Solar Red” ($2,055)



KAWS x Air Jordan IV ($1,468)



Custom Supreme x Adidas Originals YEEZY Boost 350 ($1,321)



Adidas Originals YEEZY Boost 350 “Moonrock” ($1,064)



Supreme x Nike Flyknit Lunar1+ ($954)



Sneakersnstuff x adidas Consortium Ultra Boost ($807)



Ronnie Fieg x adidas Consortium Ultra Boost Mid ($646)



CLOT x Nike Air Max 1 ($587)



Hanon x New Balance 1500 ($587)