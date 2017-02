Social Inclusion Band İle Sanat Engel Tanımaz

Social Inclusion Band; bugüne kadar Akbank Caz Festivali, Rock’n Coke, İKSV Caz Festivali, Vodafone Freezone Konserleri, Efes Pilsen One Love Festivali, Cenevre Müzik Festivali, Masterpeace, The Ella International Social Inclusion Music and Art Festival, Geleneksel Bebek Şenliği, Beyoğlu Festivali, Gayrimenkul Zirvesi, Rehber Köpekler Derneği’nin Galası, İstihdama Giden Yolda Birlikte Güçlenmek "Başarı Hikâyeleri Etkinliği gibi birçok önemli festivalde ve sahnede yer almış bir grup.



Düşler Akademisi öğrencileri ile profesyonel gönüllü müzisyenlerden oluşan grup, sosyal ve fiziksel dezavantajlı bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri bir alan oluşturuyor. Grup, temsilcilerinin üretken bireyler olarak hayata farklı bir bakış açısı ile bakmalarını, gelir elde etmelerini ve profesyonel olarak kişisel gelişimlerinin desteklenmesini amaç edinip “Herkes İçin Müzik’’ sloganını hayata geçirmeyi hedefliyor.

Şimdilerde 2017’nin ilk konserine hazırlanan grup, 19 Şubat 2017 Pazar günü Babylon Bomonti Ada’da sevenleri ile buluşuyor.



Farklılıkları bu yolculuğunun zenginliği ve gücü olarak sahnelere taşıyan Social Inclusion Band konseri, saat 19.00’da başlıyor.