Soğan Suyu Zayıflatır Mı?

Peki, soğan suyu gerçekten de kilo vermeye yardımcı olur mu? Soğan suyu içerek zayıflamak doğru ve sağlıklı bir yöntem midir?



Soğan aslında tarihi çok eskiye dayanan bir sebze. Eski zamanlarda, Mısırlıların çeşitli hastalıkları iyileştirmek için soğan kullandıkları bilinen bir gerçek. Baktığınızda oldukça küçük bir sebze gibi görünen soğanın, nelere kadir olduğunu eskiden beri neredeyse tüm insanlık biliyordu! Bu sebeple eğer kilo vermeye çalışıyorsanız müjdeniz olsun; soğan en iyi arkadaşınız olabilir!



Çünkü soğan bir sebzeden çok fazlasıdır, birçok tıbbi niteliğe sahiptir. İyi bir anti-inflamatuar, iyi bir anti-kanser ve iyi bir anti-oksitleyici bu özellikleri sayesinde birçok hastalıkta şifa niyetine kullanılır.

Peki, kilo vermekte iddialı olduğu söylenen soğan nasıl tüketilmelidir? İşte soğan ile kilo vermenin en iyi ve en pratik yolu...



Soğan Suyu

Soğan suyu ilk duyduğunuzda kulağa biraz tuhaf gelebilir ancak faydaları düşünüldüğünde soğan suyunun tüm kötü algısı değişebilir. Bir bardak taze soğan suyu, kilo vermenizde size yardımcı en iyi besinlerden birisi olacaktır.



Bir adet soğanı alın ve kabuğunu soyarak dilimleyin. Hazırladığınız soğan dilimlerini şeffaf olana kadar yaklaşık on dakika boyunca su ile kaynatın. Bu işlemin ardından haşlanan soğanları iki su bardağı su ile karıştırın. İşte kilo vermenizde yardımcı olan taze soğan suyunuz hazır!

