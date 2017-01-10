Soğuk Alarmı: Grip İle Mücadele Etmenin Yolları

2017 kış soğukları ile hayatımıza girmiş durumda. Kar yağması ve havaların eksi derecelere kadar düşmesinin ardından herkes hasta olmamanın yollarını aramaya başladı. Peki, havaların birdenbire soğuduğu şu günlerde, vücudumuzu hastalıklardan nasıl koruyabiliriz? İşte kış aylarında hepimizin belalısı olan soğuk algınlığı ve gripten korunmanın en basit yolları…



İşlenmiş gıdalara hayır!



Kış soğuklarında mümkün olduğu kadar işlenmiş gıdalardan ve özellikle şekerden uzak durmaya çalışalım. Bu dönemlerde çayınıza ya da kahvenize şeker atmak yerine badem sütü ya da bal ile tatlandırabilirsiniz. Yemek öğünlerinizde bol miktarda yeşil sebzelerden tüketmeye özen gösterin ve tatlı ihtiyacınızı meyvelerden almaya çalışın.



Multivitamin ile bağışıklık sistemini güçlendirin

Soğukların çetin bir şekilde etkisini hissettirdiği şu günlerde, probiyotik destekli multivitaminler ile kendinize takviye yapabilirsiniz. Bu tarz multivitaminler, sindirim sisteminizi güçlendirerek, vücudunuzun bağışıklığını arttırır.



Çorbayı eksik etmeyin

Yemek öğünlerinizde sıcak bir çorba, kış aylarının vazgeçilmezidir. Siz de sağlıklı çorbalar ile öğünlerinize başlamayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.



Spor yapın

Kış aylarında azalan hareketlerimiz metabolizma hızımızın düşmesini ve mikropların vücudumuzda daha kolay yer edinmesini sağlar. Bu sebeple kış aylarında sporu hayatınızdan çıkarmamanız oldukça önemlidir.



Meyve kokteylleri yapın

En sevdiğiniz meyvelerden hazırladığınız güzel bir meyve kokteyli ile vücudunuza enerji katabilir, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Güzel bir meyve kokteyli için muz, mandalina, portakal ve kividen yardım alabilirsiniz.



