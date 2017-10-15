Soğuk Günler İçin Stil Önerileri

Ama kışın öyle bir şansımız olmuyor maalesef. Soğuk kış günlerinde bizim ne giymek istediğimiz değil, hava durumu ön planda oluyor. Hal böyle olunca, bizler de sizin için kışın soğuk havalarında nasıl şık olunabilir sorusunu cevaplandırdık…İşe ilk olarak uzun elbise ya da eteklerinizin altına uygun renklerde külotlu çorap ve sneakerlarınızı giyip rahat bir stil oluşturarak başlayabilirsiniz. Çorabın renginde kararsız kalanlar, siyah opak çorap da işinizi görecektir!Sezonun yükselen trendi yapay kürkleri hem dış kıyafet olarak hem de yakanıza atacağınız bir aksesuar şeklinde kullanabilirsiniz. Bir hamle ile şık olacak ve soğuktan korunacaksınız… Yapay kürkü ne şekilde olursa olsun kombininizde kullandığınız zaman, topuklu botlara bir şans verin. Stiliniz şıklık yönünde tamamlanacak!Düz trikolar yerine kalın ve boğazlı örgü kazaklar, şüphesiz daha çok ısınmanızı sağlayacak. Pantolon ya da eteklerle kullanabileceğiniz bu kazakları, aksesuarlarla hareketlendirmeyi unutmayın.Baştan aşağı örgü takımlar, geçen sezonun hediyesi bizlere. Bu sıcak ikilileri pantolon-üst ya da etek-üst olarak edinerek, hem şık hem de sıcak kalın!Dizinizin altında ya da yere kadar uzanan elbise ve eteklerinizi, uzun kabanlarınızla kullanarak kombinlerinize hava katabilirsiniz…Hava kötü diye saçlarınızı düşünmeyin. Hemen hemen her yerde bulabileceğiniz tüylü, ponponlu ya da kürklü şapkalardan yardım alın.Diz altında biten eteklerin, çizmelerle muhteşem buluşması… Hem soğuğa önlem alıp hem de bu kadar güzel, şık bir kombin elde etmek aslında bu kadar kolay!