Soğuk Günlerde Ofis Şıklığı

Eğer öyleyse bu durum soğuk havalarda daha büyük bir kaos haline mi dönüşüyor? Öyleyse sizin için derlediğimiz, şık ve sıcak önerilerle bu sorunun üstesinden kolayca gelmeniz mümkündür.

İşte soğuk kış günlerinde şık ve tarz olmak isteyen kadınlar için birbirinden güzel ofis stili parçaları…



Süveter

Minimal bir şıklık anlayışınız varsa, gömleklerinizin üzerine tercih edeceğiniz şık süveterler ile bu havayı yakalayabilirsiniz.



‘‘Ofiste pijama giyilir mi hiç?’’ dediğinizi duyar gibiyim. Ancak son zamanlarda moda dünyasını etkisi altına alan pijama trendi, kadife ve yumuşak dokulu olan ve günlük kullanım için oldukça uygun şık modelleri ile ofiste pijama rahatlığını size sağlayacak.Ofis şıklığı denildiğinde bir klasikten bahsetmeden olmaz: Cigarette pantolon. Kış soğuklarından koruması için kalın dokulu olanlarını tercih etmeyi ihmal etmeyin.Ofis stilinde sade ve tarz bir etki bırakmak istiyorsanız, kalem etek ya da cigarette kesim pantolonlarınızı balıkçı yaka düz kazaklar ile tamamlayabilirsiniz. Ofiste biraz renk isteyenlere tavsiyemiz ise balıkçı yaka kazakların en canlı renklerini tercih etmeleri yönünde.2017 moda trendlerini şimdiden etkisi altına alan ekose trendi, ofis şıklığında da yerini oldukça sağlam bir şekilde belirledi. Ekose desenli kabanlar, ceketler, pantolonlar veya takımlar; maskülen bir ofis kadınının olmazsa olmazları.