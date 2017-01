Soğuk Havalarda En Etkili 10 Bitki Çayı

Bitki çaylarının buharının sinüs ve ciğerleri rahatlattığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan, ılık çayların da boğaza iyi geldiğini belirterek “İçilen çayın içeriği bağışıklık sistemimizi güçlendirip gripten korunmamızı ya da gribin oluşturduğu öksürük, mide şikayetleri, halsizlik gibi yan etkilerin azaltılmasını sağlar” açıklamasında bulundu.



Vücudu güçlendirmek, hastalıkları iyileştirmek deyince aklımıza gelen ilk bitkinin ıhlamur ve adaçayı olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan “Ancak yeni yapılan bazı araştırmalar yeşil çay içerisindeki kateşinlerin de bakteri ve virüslere karşı savaşta bize yardımcı olduğunu gösteriyor” dedi. Çatırtan hasta olmadan önce veya hasta olduktan sonra kullanılan en popüler 10 bitki çayı ile ilgili bilgi verdi.



1.Kuşburnu Çayı: Bağışıklık sistemini güçlendiren bir yapısı vardır. Hastalıklara karşı direnci artırır ve C vitamini deposudur. Günde 2-3 fincan kadar tüketmekte fayda var.



2. Ekinezya Çayı: Bağışıklık sistemini güçlendiren bir diğer çaydır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için de düzenli tüketimi yardımcı olur. Her gün 2 fincan kadar içebilirsiniz.



3.Hibiskus Çayı: İçeriğindeki antioksidanlar ve C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir, bedeni rahatlatır. Hastalıklardan korunmak için günde maksimum 3 fincana kadar içilebilir.



4.Ihlamur Çayı: Buharı burun tıkanıklığını açmaya, çayı ise boğaz ağrısını, öksürüğü azaltmaya yardımcı olur. Ağrı ve iltihap giderilmesinde de kullanılabilir.



5.Adaçayı Çayı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve gribe bağlı mide sorunlarında kullanılabilir.



6.Papatya Çayı: Boğaz ağrılarını gidermede ve vücudu sakinleştirmede yardımcıdır. Uyumaya yakın içildiğinde vücudun dinlenmesi ve sağlıklı bir uyku uyunmasına yardımcı olur.



7.Zencefil Çayı: Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Gribe bağlı oluşan mide sorunlarının giderilmesinde de zencefilden yardım alabiliriz. Limonla iyi bir ikili olduklarını da unutmamak lazım.



8.Tarçın Çayı: Soğuk algınlığı semptomlarını azaltmakta ve boğaz ağrısını gidermekte etkili bir çaydır.

Nane Çayı: İçeriğindeki mentol ile gribin neden olduğu boğaz ağrısı, bulantı, burun tıkanıklığı gibi durumların çözümünde etkilidir.



9.Karanfil çayı: Gribe bağlı solunum ve mide problemlerinin çözümünde yardım alacağımız çaylardan biridir.

Küçük öneriler:

Tarçın, karanfil ve zencefili başka çaylara tane veya toz olarak da ekleyebilirsiniz.

Bitki çaylarınızı tatlandırmak için baldan yardım alabilirsiniz. Özellikle öksürüğe karşı oldukça etkilidir.

Sinüslerinizde tıkanıklık varsa;

1 tatlı kaşığı adaçayı yaprağı

1 tatlı kaşığı nane yaprağı

Su

Limon

Bal

Ateşiniz ve boğaz ağrınız varsa;

2 çay kaşığı yeşil çay yaprağı

2-3 küçük parça zencefil

1 çimdik kırmızı biber

Su

Bal

Yaprakları koyup üzerine su ekleyin ve üzerini kapatıp 15-30 dakika kadar demlenmeye bırakın. İçmeden önce yaprakları çıkarıp limon ve bal ekleyin.Suyu kaynatın ve yeşil çay koyduğunuz fincana biraz ılındığında dökün. İçine zencefil tanelerini ve kırmızı biberi ekleyin, üzerini kapatıp demlenmeye bırakın. 10 dakika sonra içindeki yaprakları ve taneleri çıkarıp fincana bal ekleyin.