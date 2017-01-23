Soğuk Havalarda Yumuşacık Bir Ten

Peki, bu dertten kurtulmak ve soğuk havalara inat yumuşacık bir tene kavuşmak için tercih etmeniz gereken en popüler yüz kremleri hangileri? İşte en çok tercih edilen ve beğenilen yüz bakım kremleri…



Clinique Moisture Surge

Listenin en başında yer alan Clinique markasının en sevilen ürünlerinden birisi olan Moisture Surge nemlendirici; hem nem oranını hızla yükselten yapısı hem de yağlanma ya da sivilcelenme gibi problemlere sebebiyet vermemesi ile kullananların memnun kaldığı ürünlerden birisi.

Türkiye’de en çok tercih edilen yüz bakım markalarından birisi olan Garnier’in nemlendirme konusunda iddialı ürünlerinden birisi olanNem Dengesi kremi, cildin kaybettiği nemi geri kazandırıyor.Yoğun nemlendirme sağlayan ve cildi anında yumuşatan kremlerden birisi olan, kuruya dönük ve hassas ciltler için oldukça uygun bir ürün. Ayrıca bu nemlendirici paraben içermeyen yapısı ile en çok tercih edilen ürünlerden biri.En klasik nemlendirici kremlerden birisi olan; hem çok güzel nemlendiriyor hem de hızlı emilerek yağlılık hissi bırakmıyor. Bepanthol Cilt Bakım Kremi ayrıca kızarıklara ve ciltte oluşan tahrişlere de iyi gelen yapısı ile oldukça seviliyor.Makyaj ürünlerinde olduğu kadar bakım ürünlerinde de iddialı markalardan birisi olan, paraben içermeyenkrem ile yoğun bir nemlendirme sağlıyor. Ürün ayrıca anti-aging özelliği ile de cildi sıkılaştırıyor.