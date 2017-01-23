Soğuk Havalarda Yumuşacık Bir Ten
Kış mevsimi geldiğinde hepimizin en çok şikâyet ettiği konulardan birisi hiç şüphesiz soğuktan kuruyan ve gerilen cildimiz.
Peki, bu dertten kurtulmak ve soğuk havalara inat yumuşacık bir tene kavuşmak için tercih etmeniz gereken en popüler yüz kremleri hangileri? İşte en çok tercih edilen ve beğenilen yüz bakım kremleri…
Türkiye’de en çok tercih edilen yüz bakım markalarından birisi olan Garnier’in nemlendirme konusunda iddialı ürünlerinden birisi olan Garnier Nem Dengesi kremi, cildin kaybettiği nemi geri kazandırıyor.
Yoğun nemlendirme sağlayan ve cildi anında yumuşatan kremlerden birisi olan La Roche-Posay Hydraphase Intense Riche, kuruya dönük ve hassas ciltler için oldukça uygun bir ürün. Ayrıca bu nemlendirici paraben içermeyen yapısı ile en çok tercih edilen ürünlerden biri.
En klasik nemlendirici kremlerden birisi olan 'Bepanthol Cilt Bakım Kremi'; hem çok güzel nemlendiriyor hem de hızlı emilerek yağlılık hissi bırakmıyor. Bepanthol Cilt Bakım Kremi ayrıca kızarıklara ve ciltte oluşan tahrişlere de iyi gelen yapısı ile oldukça seviliyor.
Makyaj ürünlerinde olduğu kadar bakım ürünlerinde de iddialı markalardan birisi olan Dior, paraben içermeyen Dior Capture Totale krem ile yoğun bir nemlendirme sağlıyor. Ürün ayrıca anti-aging özelliği ile de cildi sıkılaştırıyor.
Peki, bu dertten kurtulmak ve soğuk havalara inat yumuşacık bir tene kavuşmak için tercih etmeniz gereken en popüler yüz kremleri hangileri? İşte en çok tercih edilen ve beğenilen yüz bakım kremleri…
Clinique Moisture Surge
Listenin en başında yer alan Clinique markasının en sevilen ürünlerinden birisi olan Moisture Surge nemlendirici; hem nem oranını hızla yükselten yapısı hem de yağlanma ya da sivilcelenme gibi problemlere sebebiyet vermemesi ile kullananların memnun kaldığı ürünlerden birisi.
Garnier Nem Dengesi
Türkiye’de en çok tercih edilen yüz bakım markalarından birisi olan Garnier’in nemlendirme konusunda iddialı ürünlerinden birisi olan Garnier Nem Dengesi kremi, cildin kaybettiği nemi geri kazandırıyor.
La Roche-Posay Hydraphase Intense Riche
Yoğun nemlendirme sağlayan ve cildi anında yumuşatan kremlerden birisi olan La Roche-Posay Hydraphase Intense Riche, kuruya dönük ve hassas ciltler için oldukça uygun bir ürün. Ayrıca bu nemlendirici paraben içermeyen yapısı ile en çok tercih edilen ürünlerden biri.
Bepanthol Cilt Bakım Kremi
En klasik nemlendirici kremlerden birisi olan 'Bepanthol Cilt Bakım Kremi'; hem çok güzel nemlendiriyor hem de hızlı emilerek yağlılık hissi bırakmıyor. Bepanthol Cilt Bakım Kremi ayrıca kızarıklara ve ciltte oluşan tahrişlere de iyi gelen yapısı ile oldukça seviliyor.
Dior Capture Totale
Makyaj ürünlerinde olduğu kadar bakım ürünlerinde de iddialı markalardan birisi olan Dior, paraben içermeyen Dior Capture Totale krem ile yoğun bir nemlendirme sağlıyor. Ürün ayrıca anti-aging özelliği ile de cildi sıkılaştırıyor.
Benzer Haberler
Cilt Bakımı İçin, Cildi Tanımak Şart!Yaz aylarında güneşin yoğun etkisine maruz kalması ile bronzlaş..
Elektriklenen Saçlar Kâbus Olmasın!Sabah aynanın karşısında bin bir uğraş ile şekil verdiğiniz saç..
Kadınların Kâbusu: Koyu Renk Göz HalkalarıKoyu göz halkaları, çoğu kadının kâbusu olmuş durumda! Her saba..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.