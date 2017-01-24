Sokak Modası: Diz Üstü Çizmeler

Moda sahnesine geri dönen diz üstü çizmeler ise hem iddialı hem de oldukça cool bir görüntünün temel kodlarından birisini oluşturuyor. Günlük kombinlere bile daha iddialı ve güçlü bir duruş kazandıran diz üstü çizmeler, ister süet isterseniz de deri tercihleri ile sezonun en trend parçalarından birisi olarak bize göz kırpıyor.

Peki diz üstü çizmeleri nasıl kullanmalıyız? İşte basit bir görüntüden uzaklaşarak iddialı ve cool bir görüntüye ulaşmak için diz üstü çizme trendi ile kullanabileceğiniz kombin önerileri…



Zara - 370 TL

Hotiç - 270 TL

İnci - 180 TL

Mango - 200 TL



Pull&Bear 150 TL

Eğer diz üstü çizme tercihinizi günlük kombinlerinizde rahat ve cool bir tavırda kullanmak istiyorsanız, tercihiniz topuksuz yani düz modellerden yana olmalıdır. Bu tercih için boyunuzun uzun olması gerektiğini bir kez daha hatırlayarak, diz üstü çizme tercihinizin en büyük sorunu olan bacak boyunu kesme hatasına düşmenizi istemeyiz.Diz üstü çizme denildiğinde sezonun en trend parçalarından birisi olarak karşımıza süet çizmeler çıkıyor. Topuklu ya da düz modelleri ile birçok farklı kombine ayak uyduran süet çizmeler, jean ve pantolonlar ile birlikte kullanılarak gündüz şıklığında; elbise ve kalem etekler ile birlikte kullanılarak ofis şıklığında boy gösteriyor.Günlük kombinlerinizi tamamlarken basit bir görüntüye düşmemek için; çok ince topuklu diz üstü çizmeler tercih etmekten uzak durmalısınız.