Sokak Modası: Terlik ‘Mod On’

Terlik giyip dışarı çıkma özgürlüğü artık moda oldu! Moda dünyasına damga vuran trendlerin sürekli olarak değiştiği günümüzde, 2017 yaz sezonuna damga vuran trendler şu sıralar radarımızda! Eğer siz de yaz alışverişleri için ‘must have’ listeleri hazırlamaya başladıysanız işte size alışveriş listenizin en gözde parçalarından biri olmaya aday saten terlikler.



Miu Miu

No.21

Fenty Puma By Rihanna

Prada

The Row

Ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarında yer alan saten terlikler, yaz kombinlerine vintage ve farklı bir hava katmak isteyenlerin yakın takibine girmiş durumda. Özellikle ünlü isimlerin sokak modasında sıklıkla tercih ettiği saten terlikler, yeni sezona damga vuracak parçalardan birisi olmaya aday. Hem rahatlığından ödün vermeyen hem de cool tavrı ile dikkat çeken kadınların gözde parçası olan saten terliklerin özellikle soft renkli olan tasarımları en çok sevilenler arasında.Siz de ister ünlü markalardan isterseniz de ünlü markalardan ilham alarak bu trendi daha uygun fiyata yeni sezon koleksiyonlarına yansıtan popüler markalardan bir tane saten terlik edinerek, bu yaz sokaklarda terlik özgürlüğünüzü yaşayabilirsiniz.