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Sokak Modası: Terlik ‘Mod On’

Sokak Modası: Terlik ‘Mod On’


Terlik giyip dışarı çıkma özgürlüğü artık moda oldu! Moda dünyasına damga vuran trendlerin sürekli olarak değiştiği günümüzde, 2017 yaz sezonuna damga vuran trendler şu sıralar radarımızda! Eğer siz de yaz alışverişleri için ‘must have’ listeleri hazırlamaya başladıysanız işte size alışveriş listenizin en gözde parçalarından biri olmaya aday saten terlikler.
 

miu miu
Miu Miu
 
No.21
No.21

Ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarında yer alan saten terlikler, yaz kombinlerine vintage ve farklı bir hava katmak isteyenlerin yakın takibine girmiş durumda. Özellikle ünlü isimlerin sokak modasında sıklıkla tercih ettiği saten terlikler, yeni sezona damga vuracak parçalardan birisi olmaya aday. Hem rahatlığından ödün vermeyen hem de cool tavrı ile dikkat çeken kadınların gözde parçası olan saten terliklerin özellikle soft renkli olan tasarımları en çok sevilenler arasında.
 
fentu Puma By Rihanna
Fenty Puma By Rihanna

Siz de ister ünlü markalardan isterseniz de ünlü markalardan ilham alarak bu trendi daha uygun fiyata yeni sezon koleksiyonlarına yansıtan popüler markalardan bir tane saten terlik edinerek, bu yaz sokaklarda terlik özgürlüğünüzü yaşayabilirsiniz.
 
Prada
Prada
 
The row
The Row
 


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