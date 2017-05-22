Sokak Modasında Kimono Dönemi
Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere sokak modasını ele geçiren kimono akımından bahsedeceğim.
Son yıllarda havalar ısınmaya başladıkça popülerleşen ve sahillerde boy gösteren kimonolar, 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda yatak odasından ilham alıyor. Bu, Uzakdoğu etkisinde kalmış modern robdöşambrları giyerken baskın olan pijama/sabahlık havasını kırmak dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan.
Sezonun kimonolarını, sahip olduğu sabahlık ruhundan uzaklaştırmak için yardımcı oyuncu rolünde metal aksesuarlar var. Çoklu yüzükler, bileklikler, saatler ve güneş gözlükleri görünümü sokak stiline uygun hale getiriyor.
Maskülen mokasenlerin ve terliklerin, floral desenli kimonolarla eşleşmesiyle meydana gelen zıtlık ise kombinasyonun dinamizminde artış sağlıyor.
İlk defa robdöşambr esintili kimono kullanacaksanız ve kahvaltı masasına oturacakken yanlışlıkla dışarıya çıkan Nuri Alço gibi görünmek istemiyorsanız kurtarıcınız denim pantolonlar.
Sokak stilini; jean, tişört ve sneaker’dan daha iyi yansıtan bir üçlü daha olamaz. Kendinizi bu çabasız tarzın güvenli sularına attıktan sonra üstünüze istediğiniz kimonoyu alabilirsiniz.
Kimonoların iştah kabartan renkleri ve desenleri ile oynayarak yaz mevsimine yakışan kombinler oluşturmanız da mümkün.
Şal: İPEKEVİ
Kimono: ZARA 229,95 TL
Tişört: PULL&BEAR 19,95 TL
Terlik: ZARA 119,95 TL
Siyah Jean: BERSHKA 39,95 TL
Kimono: PULL&BEAR 159,95 TL
Çanta: MANGO 119,99 TL
Pantolon: BERSHKA 39,95 TL
Ayakkabı: ZARA (Fiyatı belli değil)
Kimonoları anımsatan abayaları da benzer şekilde günlük stilinize adapte edebilirsiniz. Abayaları her zaman feminen parçalarla eşleştirmek yerine sporlaştırarak sokağa uyarlamayı deneyin.
Sezonun bir akımını daha konuşup rafa kaldırdığımıza göre vedalaşabiliriz. Kimonolar hakkında düşündüklerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Sevgiler…
Hazırlayan: @birsevde
Her sene muhafazakar stile uyarlanabilecek parçalar trend olunca gözbebeklerim büyür, nabzım bir parça daha hızlı atar. Yaz günü uzun kollu bir şeyler bulabilmenin imkansızlığı ile savaşan kimonolar da adrenalini sadece bu tip durumlarda yükselen bana, bu hormonun varlığını yeniden anımsattı.
Son yıllarda havalar ısınmaya başladıkça popülerleşen ve sahillerde boy gösteren kimonolar, 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda yatak odasından ilham alıyor. Bu, Uzakdoğu etkisinde kalmış modern robdöşambrları giyerken baskın olan pijama/sabahlık havasını kırmak dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan.
Sezonun kimonolarını, sahip olduğu sabahlık ruhundan uzaklaştırmak için yardımcı oyuncu rolünde metal aksesuarlar var. Çoklu yüzükler, bileklikler, saatler ve güneş gözlükleri görünümü sokak stiline uygun hale getiriyor.
Maskülen mokasenlerin ve terliklerin, floral desenli kimonolarla eşleşmesiyle meydana gelen zıtlık ise kombinasyonun dinamizminde artış sağlıyor.
İlk defa robdöşambr esintili kimono kullanacaksanız ve kahvaltı masasına oturacakken yanlışlıkla dışarıya çıkan Nuri Alço gibi görünmek istemiyorsanız kurtarıcınız denim pantolonlar.
Sokak stilini; jean, tişört ve sneaker’dan daha iyi yansıtan bir üçlü daha olamaz. Kendinizi bu çabasız tarzın güvenli sularına attıktan sonra üstünüze istediğiniz kimonoyu alabilirsiniz.
Şal: İPEKEVİ
Kimono: ZARA 359,95 TL
Ayakkabı: CONVERSE 299,00 TL
Jean: ZARA 179,95 TL
Baskılı Tişört: PULL&BEAR 25,95 TL
Kimono: ZARA 359,95 TL
Ayakkabı: CONVERSE 299,00 TL
Jean: ZARA 179,95 TL
Baskılı Tişört: PULL&BEAR 25,95 TL
Kimonoların iştah kabartan renkleri ve desenleri ile oynayarak yaz mevsimine yakışan kombinler oluşturmanız da mümkün.
Şal: İPEKEVİ
Kimono: ZARA 229,95 TL
Tişört: PULL&BEAR 19,95 TL
Terlik: ZARA 119,95 TL
Siyah Jean: BERSHKA 39,95 TL
Kimono: PULL&BEAR 159,95 TL
Çanta: MANGO 119,99 TL
Pantolon: BERSHKA 39,95 TL
Ayakkabı: ZARA (Fiyatı belli değil)
Kimonoları anımsatan abayaları da benzer şekilde günlük stilinize adapte edebilirsiniz. Abayaları her zaman feminen parçalarla eşleştirmek yerine sporlaştırarak sokağa uyarlamayı deneyin.
Sezonun bir akımını daha konuşup rafa kaldırdığımıza göre vedalaşabiliriz. Kimonolar hakkında düşündüklerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Sevgiler…
Hazırlayan: @birsevde
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (28)
Sera
07:20, 15 Mayıs 2017 Pazartesi
07:20, 15 Mayıs 2017 Pazartesi
Sevde de olmasa halimiz nice olurdu yahu ! :)
Merve Gültekin
23:37, 14 Mayıs 2017 Pazar
23:37, 14 Mayıs 2017 Pazar
Bir jean bir kimona bir terlik işte hazırsın! Bu dönem bir süper dostum
Kadriye YILDIRIM
21:43, 14 Mayıs 2017 Pazar
21:43, 14 Mayıs 2017 Pazar
Kazanırsam ilk defa kimono denemiş olacağım.Güzel bir deneyim olurdu.😊
Kadriye
14:14, 14 Mayıs 2017 Pazar
14:14, 14 Mayıs 2017 Pazar
Kimono kombini nasıl yapacağını bilmeyen biri olarak kazanmayı çok istedim😊sevgiler...
Zeynep
03:38, 14 Mayıs 2017 Pazar
03:38, 14 Mayıs 2017 Pazar
Çok yararlı oldu teşekkürler 🌹
Elif özgüven
03:02, 14 Mayıs 2017 Pazar
03:02, 14 Mayıs 2017 Pazar
Ne diyim ki 😍
Ebru
01:08, 14 Mayıs 2017 Pazar
01:08, 14 Mayıs 2017 Pazar
Yine bir solukta okutturdun ☺️
Ayşe Akgül
00:14, 14 Mayıs 2017 Pazar
00:14, 14 Mayıs 2017 Pazar
Sokok stilinin en tarz parçaları bence. Sayende çok şey öğreneniyoruz SEVDE teşekkürleerrr❤
Hatice Kübra
19:01, 11 Mayıs 2017 Perşembe
19:01, 11 Mayıs 2017 Perşembe
Ya cok guzel bu kimonolar ama benim gibi 1.56 boyundaki minnaklar nasıl giyecek? 😩 Yuruyen kimono oluruz vallah
Burçin balıktutan
02:40, 11 Mayıs 2017 Perşembe
02:40, 11 Mayıs 2017 Perşembe
Kimino benim olsana 🙈
Lovely
01:29, 11 Mayıs 2017 Perşembe
01:29, 11 Mayıs 2017 Perşembe
Renkler hos sewemedim su komonlr valla sabah bile onlari giyince tuhaf hisedym bide sokakta omg😀 kanada gibi bi yerde giysem kimse fark etmez ama ben sanki herks bana bakiyo gibi hisederm😀
E
22:08, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
22:08, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Sevde! Allah yolunu açık etsin ufkum genişliyor sayende yeni bir şey alıcakken hemen nasıl kombinleyebilirim KENDİNE GEL SEVDE böyle böyle demişti diye çikin çikin şeyler almıyorum! CANIMIZSIN! ❤️
hrr
20:04, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
20:04, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
sevde iyiki varsın gercekten kızlarla toplanıp toplanıp senin yazılarını okumaktan zevk alıyorz 😙eline emegine saglık
aimhafi
11:31, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
11:31, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Bundan 4 sene önce filan bir ayağı Amerika'da olan komşumuz kimono getirmişti. Muhteşem bi rengi ve deseni vardı ve ben bunu cesaret ederek giyiyordum insanlar sabahlikla dışarı çıkmış diye dalga geçiyordu. tabi o zamanlar insanların beyaz bone taktiği esarbini çatı yaptığı 😂 tuğbanin düğmeli krem pardösülerini giydiği zamanlardı. Taşınırken keşke kimonomu kaybetmeseydim şimdi sana kombinleyip atardım be sevde. 💔
UL
11:21, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
11:21, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Harikalar, en yakın zamanda edinmeliyiim😍
Minervashand
10:09, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
10:09, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
"kahvaltı masasına oturacakken yanlışlıkla dışarıya çıkan Nuri Alço" ya ahaha bu kadar güzel anlatılabilirdi 😂
Minervashand
10:07, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
10:07, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Dün avm gezerken aldım elime, nasıl kombinlesem diye düşündüm. Bakıp geçmek içime sinmedi benim de olması gerekiyordu :D sonra gördüm ki Sevde yine Hızır gibi yetişmiş. Şimdi daha sağlam adımlarla uzanır elim o rengahenk kimonolara
Feyza
07:26, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
07:26, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Kimono diktirmeye karar vermişken bu yazıyı okumak 😊
Emine sinem nalbant
02:30, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
02:30, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Ya ❤️❤️❤️
MC
01:06, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
01:06, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Yine harika üslubu ile nasıl olabileceği ve nasıl olamayacağıni çok iyi ifade eden bir yazı daha... Açıkça söylemeliyim ki aysha yi tek okuma sebebimsin. İnstada storylerini iple çektiğimiz içimizden mutavazi bi o kadar da harika bir kalem... Bu duruşun ile bu sokterde çok farklı bir yere gelicegini on görmek çok da zor değil.
İlayda
00:36, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
00:36, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Yine harika👏💕
kübra...
00:34, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
00:34, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Hem muhafazakar hemde bakımlı görünmek çok zor.Pardesü tercih etmek zorunda kalıyorum kıyafet sıkıntısından ötürü.Ancak tahmin edersiniz ki hem yaş büyük gösterir hemde dolabımıza onlarca pardesü alma olanağımız yok.Ama şimdi görüyorumki artık muhafazakar insanlarda düşünülüyor ve bişekilde açığımız kapanıyor.İşte tamda buyüzden sadece tunikle dışarı çıkamayan bi kız olarak tüm kimonolar için teşekür ederm😊💕
Nisa
00:27, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
00:27, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Sevdee yine ufkumu açtın veriler yükleme yapıyormuş gibi hissediyorum beynime. onlarca kombin geliyor birden aklıma😀❤️
okuyucu
23:44, 09 Mayıs 2017 Salı
23:44, 09 Mayıs 2017 Salı
modernleşen kapalılıkta moda olan şeyleri giyince komik duruyor. bunu uyarlasa uyarlasa kimse uyarlayamaz.komik düşüyor yaa. safari gibi giyinin daha iyi olur. ne olduk. nereye geldik. haftadan haftaya kılıf oluşturuyorsunuz.
Hülya özgen
23:15, 09 Mayıs 2017 Salı
23:15, 09 Mayıs 2017 Salı
Bu sezon her yer hareketli kimono dolu🛍🛍
Yusra karaoglu
21:16, 09 Mayıs 2017 Salı
21:16, 09 Mayıs 2017 Salı
Kimonolar cok rahat ve şık
Hacer Alabay
20:35, 09 Mayıs 2017 Salı
20:35, 09 Mayıs 2017 Salı
Yine harika bir yazı olmuş eline emegine saglik😍
remime Şabik
20:27, 09 Mayıs 2017 Salı
20:27, 09 Mayıs 2017 Salı
Kimonolalar çok tarz ...beğeniyorum