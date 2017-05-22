Sokak Modasında Kimono Dönemi



Her sene muhafazakar stile uyarlanabilecek parçalar trend olunca gözbebeklerim büyür, nabzım bir parça daha hızlı atar. Yaz günü uzun kollu bir şeyler bulabilmenin imkansızlığı ile savaşan kimonolar da adrenalini sadece bu tip durumlarda yükselen bana, bu hormonun varlığını yeniden anımsattı.



Şal: İPEKEVİ

Kimono: ZARA 359,95 TL

Ayakkabı: CONVERSE 299,00 TL

Jean: ZARA 179,95 TL

Baskılı Tişört: PULL&BEAR 25,95 TL



Şal: İPEKEVİ

Kimono: ZARA 229,95 TL

Tişört: PULL&BEAR 19,95 TL

Terlik: ZARA 119,95 TL

Siyah Jean: BERSHKA 39,95 TL





Kimono: PULL&BEAR 159,95 TL

Çanta: MANGO 119,99 TL

Pantolon: BERSHKA 39,95 TL

Ayakkabı: ZARA (Fiyatı belli değil)

Hazırlayan: @birsevde

Son yıllarda havalar ısınmaya başladıkça popülerleşen ve sahillerde boy gösteren kimonolar, 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda yatak odasından ilham alıyor. Bu, Uzakdoğu etkisinde kalmış modern robdöşambrları giyerken baskın olan pijama/sabahlık havasını kırmak dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan.Sezonun kimonolarını, sahip olduğu sabahlık ruhundan uzaklaştırmak için yardımcı oyuncu rolünde metal aksesuarlar var. Çoklu yüzükler, bileklikler, saatler ve güneş gözlükleri görünümü sokak stiline uygun hale getiriyor.Maskülen mokasenlerin ve terliklerin, floral desenli kimonolarla eşleşmesiyle meydana gelen zıtlık ise kombinasyonun dinamizminde artış sağlıyor.İlk defa robdöşambr esintili kimono kullanacaksanız ve kahvaltı masasına oturacakken yanlışlıkla dışarıya çıkan Nuri Alço gibi görünmek istemiyorsanız kurtarıcınız denim pantolonlar.Sokak stilini; jean, tişört ve sneaker’dan daha iyi yansıtan bir üçlü daha olamaz. Kendinizi bu çabasız tarzın güvenli sularına attıktan sonra üstünüze istediğiniz kimonoyu alabilirsiniz.Kimonoların iştah kabartan renkleri ve desenleri ile oynayarak yaz mevsimine yakışan kombinler oluşturmanız da mümkün.Kimonoları anımsatan abayaları da benzer şekilde günlük stilinize adapte edebilirsiniz. Abayaları her zaman feminen parçalarla eşleştirmek yerine sporlaştırarak sokağa uyarlamayı deneyin.Sezonun bir akımını daha konuşup rafa kaldırdığımıza göre vedalaşabiliriz. Kimonolar hakkında düşündüklerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Sevgiler…