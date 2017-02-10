Sokak Modasının En ‘’Tatlı’’sı

Şimdiden it-bag sayılan ve bütün moda severlerin aklını çelen çanta ise Loewe markasının Elephant modeli.

Stres dolu günlük hayat koşuşturması içerisinde artık en ufak bir hareket bile insanların enerjisini yükseltiyor. Bu çanta modeli de 2017’nin buna yardımcı olan en popüler parçalarından.



2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarına da baktığımızda capcanlı renkler, eğlenceli detaylar ve mesaj içerikli parçalar görüyoruz. Hal böyle olunca da yılın en eğlenceli parçaları sokak modası yıldızlarının elinden düşürmüyor.



Bunların başında da Loewe’in Elephant çantası bulunuyor. Google'ın açıklamasına göre son iki ayda 18 bin kere aranarak 'en çok aranan çanta modelleri' arasındaki yerini alan Elephant Bag; dört farklı boy seçeneği ve canlı renkleri ile de dikkatleri çekiyor.

