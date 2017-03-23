Sokak Modasının ‘Hit’ Parçası: Kısa Çoraplar

Güneşi görüp ince giyinen ancak sonrasında birdenbire soğuyan hava ile neye uğradığını şaşıranlara güzel bir stil önerimiz var: kısa çoraplar. Geçtiğimiz sezon kendisini gösteren çorap modası, bu sezon da açık ayakkabılar ile birlikte sokak modasının tozunu dumana katacak gibi!‘Ne giyeceğim’ derdinin bitmediği, güneşin de bir açıp bir kapattığı , ‘mont mu ceket mi’ ikilemi ile uğraştığımız şu günlerde; ayaklarınızın üşümesini engelleyecek bir stil önerisine ne dersiniz? Kısa çorap trendinin yeniden gündeme gelmesi ile hem stil ve cool tavrınızı koruyacak hem de ayaklarınızın üşümesinin önüne geçmiş olacaksınız.İşte kısa çoraplar ile tarz bir duruş yakalamanızı sağlayacak stil ipuçları:Maskülen ve rahat bir tavrı seviyorsanız, kısa çorapları mokasen ayakkabılar ile birlikte kullanmayı denemelisiniz. Üstelik paçası kısa jean trendinin de oldukça revaçta olduğu son günlerde, kısa çoraplarınızı sergilemenin bundan daha tarz bir yolu yoktur herhalde!Aslında bu görüntüyü geçtiğimiz sezondan hatırlarsınız. İlk çıktığında biraz garipsediğimiz açık ayakkabının altına çorap giyme fikrini zamanla sevmedik desek yalan olur. Sokak modasına yön veren isimlerin de sıklıkla tercih ettiği kalın topuklu açık ayakkabı ve kısa çorap ikilisi, sezonun en cool görüntülerinden birisi.Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da iddiasından hiçbir şey kaybetmeyen sim modası, kısa çoraplarınızı da etkisi altına almış durumda. Siz de simli çoraplarınızı ister açık ayakkabı ile isterseniz de kısa paça jean ya da maksi boy etek ile giyip tarzınızı daha da güçlendirebilirsiniz.