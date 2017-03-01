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Sokak Modasının Nabzı: Zincir Çanta

Sokak Modasının Nabzı: Zincir Çanta

Moda dünyasına yön veren birçok marka, yeni sezon koleksiyonlarını ünlü moda haftalarında ardı ardına sıralarken; yeni sezonda ön plana çıkacak olan moda trendleri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

İşte birçok markanın yeni sezon koleksiyonlarında gördüğümüz ve sokak stilinde de son zamanlarda herkesin elinde olan zincir askılı çantalar, sizin için bu yazımızda yakın markajımızda…

Yeni sezon için kendinize bir ‘must have’ listesi hazırlıyorsanız, zincir askılı çantaları da listeye eklemenizi tavsiye ederiz çünkü yeni sezonda bu tarz çantalar hemen hemen her stile ayak uyduracak gibi gözüküyor.

Zincir askılı çantalar çoğu kişiye şık ve biraz da –abiye çanta- havası verebilir. Oysa yeni sezonda yeniden yorumlanan zincir askılı çanta modeller, her tarz ile birlikte kullanılarak kurtarıcı parça misyonu üstlenmektedir.

İsterseniz gece davetine isterseniz de günlük şıklığınıza eşlik eden zincir askılı çantalar, spor kombinleriniz ile yarattığı tezat ile de cool ve iddialı bir görüntü ortaya çıkaracaktır.
 

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sokak modası zincir çanta
 
sokak modası zincir çanta
 
sokak modası zincir çanta
 
sokak modası zincir çanta
 


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