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Sokak Nabzı: Ekose Detaylar

Sokak Nabzı: Ekose Detaylar

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda ekose desenini her yerde görmek mümkün.

Özellikle kış ve soğuk havalarda sokak modasında etkisini daha da güçlü bir şekilde hissettiren ekose deseni, kıyafetlerimizden aksesuarlarımıza ve hatta çoraplarımıza kadar her parçaya imzasını atmış durumda! Ekose detayları kombinlerinizin yıldız parçası olarak kullanıldığı gibi, kimi zaman da kombinlerinizi daha iddialı ve vurgulu hale getirmek için kullanılır.
 

ekose trendi tesettür modası

Peki, bu sezon ‘alışveriş listesine dâhil etmeniz gereken ‘must have’ ekose desenli parça hangisi olmalıdır’ diye soracak olursanız, cevabımız kesinlikle ekoseli gömleklerden yana olacaktır. Siz de kare deseninin sezona olan güçlü baskısını göz ardı etmek istemiyorsanız, ekoseli bir gömlek ile işe başlayabilirsiniz.
 
ekose

İster spor kombinlerinizde isterseniz de siyah skinny jean ve topuklu ayakkabılar ile iddialı kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz ekoseli gömlekler, ünlü markaların vitrinlerinde kendilerine yer edinmiş durumda. Siz de istediğiniz renk bir ekoseli gömleği dolabınıza dahil ederek kurtarıcı kombinlere imza atabilirsiniz.
 
ekose trendi tesettür modası
 
ekose trendi tesettür modası
 
ekose trendi tesettür modası
 
ekose trendi tesettür modası
 
ekose trendi tesettür modası
 
ekose trendi tesettür modası

ekose trendi tesettür modası
 
ekose trendi tesettür modası
 
ekose trendi tesettür modası
 
ekose trendi tesettür modası
 
ekose trendi tesettür modası
 
ekose trendi tesettür modası


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