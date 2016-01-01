Sokakların Sessiz Sahipleri

Kış ayları sadece bizler için değil, dışarıda yaşayan tüm canlılar için zor geçiyor. Soğuk hava ve kar, insanlar kadar sokaklarda yaşayan hayvanların da kâbusu durumunda. Maalesef pek çok kedi ve köpek sokaklarda telef oluyor. Peki, tüm bunların yaşanmasında bizlerin de etkisi olmadı mı dersiniz?



Birçoğumuz, çocukluğumuzdan itibaren hayvanlara karşı korkutularak büyüyoruz. Kedi tırmalar, köpek ısırır diyerek onlardan uzak kalıyoruz. Tabii bazıları sadece uzak kalmıyor, zarar da veriyor.Unutmamamız gereken bir şey var; herkes hayvan sevmek zorunda değil! Ancak onun yaşam hakkına saygı duymak zorunda. Evlerde sıcak yuvasında mırıldanan, pahalı mamalar ile beslenen kedi-köpeklerden ibaret değil dünya. Sokaklarda ağzı dili olmayan, sadece karnını doyurmak ve çoğalmak için yaşamını sürdürmeye çalışan binlerce canlı var. Ve bu hayvancıklar için yapabileceğimiz onlarca şey var. Çünkü; soğuk ve karlı havaya köpekler 17 saat, kediler ise sadece 6 saat aç kalarak dayanabiliyorlar.



Peki, Neler Yapılabilir?



- Artan yemekler bir kap veya poşetin üzerine bırakılarak çöplerin yanına ya da sokak aralarına bırakılabilir. Aynı şekilde su da koyabilirsiniz.



- Eviniz müsaitse veya herhangi bir alerjiniz yoksa, bir kediyi sahiplenebilirsiniz. Aşılarını düzenli yaptıktan sonra hiçbir zararı olmayacağı gibi, şirinlikleriyle evinizin pozitif enerjisi olacaktır.



- Barınma ve ısınma sokak hayvanlarının en temel sorunu. Soğuktan etkilenen hayvanlar, özellikle arabaların altına sığınıyorlar. Arabanıza bindiğinizde kontağı çevirmeden önce mutlaka kaputa vurun ve içeriden ses gelip gelmediğini kontrol edin.



- Basit malzemelerle hazırlayabileceğiniz bir karton evi ya da evleri yaşadıkları yerlere bırakabilirsiniz.



- Apartman ya da evinizin dış sokak kapısını açık bırakın. Mutlaka soğuktan üşümüş bir misafiriniz olacaktır.



- Kuşlar için camınızın önüne ekmek kırıntısı bırakabilir ya da küçük bir kase su koyabilirsiniz.





