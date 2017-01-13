Soma Artisans İle Kadınlar Kışı Bahara Çeviriyor

Soma Artisans Atölyelerinde Anadolu el sanatlarının en güzel örneklerini dayanışma içinde üreten kadınların çoğunun eşi faciadan yaralı kurtulan madencilerden.



Yerel teknikler ve motiflerle uluslararası tasarım yaklaşımlarını birleştiren Soma Artisans ile kadınlar, el işlerini özel bir tasarım ve üretim süreciyle piyasaya sürerek ailelerine katkı sağlıyor. Kadınların yarattığı bu iş modeli, aynı zamanda, tüm Türkiye’ye örnek oluyor.



Soma’da 2014 yılında gerçekleşen maden faciasının ardından Anatolian Artisans* tarafından, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Soma Şubesinin de desteğiyle, Soma’da yaşayan ve maden faciasından etkilenen kadınlarla ekonomik dayanışma amacıyla hayata geçirilen SOMA ARTISANS Projesi, bu sene de kışı bahara çevirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz iki yılda çok sayıda Soma’lı kadının el emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları yolunda önemli bir mesafe kaydeden Soma Artisans, iş modeli açısından da özel bir proje olarak dikkat çekiyor.



Anadolu el sanatlarının çeşitli yönlerini, özellikle tığ ve oya işlerini yansıtan çalışmalarında Soma’da yaşayan kadın ve çocukların çizimlerini ve özgün tasarımlarını da kullanan kadınlar, uluslararası el sanatları projelerinde başarılı tasarım çalışmaları yapmış olan Claire Burkert ve Susie Vickery ile periyodik atölye çalışmalarına katıldılar ve bir ön eğitim gördüler. Kooperatifte üretilen özgün ve yüksek kaliteli ürünler NYNOW ve Santa Fe International Folk Art Market gibi dünyanın en büyük ve saygın fuarlarında sergilendi ve pazarlandı. Ürünlerini çeşitli fuar, sergi ve butiklerde tüketiciyle buluşturan kadınların el işleri Soma Artisans markasıyla bir çok mağazada ve internet üzerinden satışa sunuluyor. Soma Artisans biricik ürünleriyle 2017 yılına sıcak bir başlangıç yapıyor ve Soma için umut olmaya devam ediyor.

Soma Artisans ürünleri

İstinye Park ve Zorlu Center'daki Beymen mağazalarının çocuk reyonlarında,

Bebek Envai'de

Şişhane Adahan Ark of Crafts’da satışa sunuluyor.

Aynı zamanda Facebook ve Instagram’dan da sipariş ve özel sipariş verilebiliyor. (@somaartisans / [email protected] )

* Türkiye’de düşük gelirli el sanatçılarını desteklemek üzere yaptığı projelerle tanınantarafından Soma’da maden faciasının ardından yürütülen çalışmanın birinci aşamasında, maden faciasından etkilenen 25 kadınlık ilk grup, ürün geliştirme atölyelerinde 60’tan fazla ürünün tasarımı ve üretiminde uzmanlaştı. Yürütülen üretim faaliyetinin ardından ‘ROTA Anadolu Sanatları Kooperatifi’ni kurarak sağlam bir altyapı oluşturan Soma’lı kadınlar, artık bir yandan yeni ürünlerle çalışmalarını zenginleştirmenin yollarını ararken, diğer yandan da yeni kadınların kooperatife katılması için çalışıyorlar.