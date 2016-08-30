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Sömestr Heyecanı BOYNER’de Mutluluğa Dönüşüyor

Sömestr Heyecanı BOYNER’de Mutluluğa Dönüşüyor

Yoğun geçen bir okul dönemi geride kaldı. Son ders zili çaldı ve heyecanla beklenen iki haftalık sömestr tatili başladı. Çocuklar tatil coşkusu yaşarken, onları sevinçten havalara uçuracak yüzlerce karne hediyesi BOYNER’ de.

boyner çocuk

Kız çocuklarının renkli dünyasını yansıtan Pink&Orange, Barbie, Monster High koleksiyonları ile minik beylerin tercihi Funky Rocks, North Of Navy kids koleksiyonları sadece Boyner’ de. Yine çocukların favorileri Limon Company, US Polo, Soobe koleksiyonlarında yer alan birbirinden keyifli seçenekler sunan markalar çocuklar için renkli karne hediyelerine dönüşüyor.
 
boyner çocuk
 
Spor giyim meraklılarına Adidas, Nike, Puma, Skechers, New Balance spor ayakkabı ve kıyafetleri, ayrıca sırt çantaları, kaşkol, şapka, bere ve eldivenler, kış ihtiyaçlarını karşılayacak su geçirmez botlar, sıcacık tutan kaban ve montlar ile Boyner, çocukların tatil sevincine eşlik ediyor.
 
boyner çocuk

 
Çocuk dünyasının beğenilen ve takip edilen markaları ile Boyner’in özel tasarım markalarının kış koleksiyonlarına ait seçenekleri, %50’ye varan indirimlerle Boyner mağazalarında ve tek tıkla www.boyner.com.tr ’de sizleri bekliyor.
 
boyner çocuk

 


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