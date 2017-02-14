Son Zamanların En İyi Tasarımları

Mücevherde; Cartiercactus De Cartier



Kimisine sevimli gelse de kaktüsü daha önce hiç kimse ilham edinmemişti herhalde; Cartier’den başka… Kaktüsten esinlenerek harika mücevher koleksiyonu ortaya çıkaran markanın Cactus de Cartier koleksiyonu; 18 ayar altın üzerine pırlanta, zümrüt, lapis lazuli, karnelyan ve krisopraz gibi değerli taşlarla süslü yüzük, bilezik, gerdanlık ve küpelerden oluşuyor.

Tasarımda; Lift-Bit



Her kategori için geçerli olsa da aslında en zoru tasarımda en iyiyi seçmektir. Bir tasarım herkeste aynı etkiyi bırakamayabilir, size ilgi çekici gelen başkasının dikkatini bile çekmeyebilir. Son zamanlardan bizim dikkatimizi çeken tasarım ise, Carlo Ratti Associati tarafından geliştirilen ve ünlü İsviçreli tasarım markası Vitra’nın yardımıyla hayata geçirilen Lift-Bit oldu. Mobil uygulaması veya el hareketleriyle idare edilebilen modüler ve interaktif bir mobilya sistemi olan Lift-Bit; kanepe, koltuk, yatak veya sandalyeye dönüşebiliyor. Nesnelerin internet ağı üzerinde mobilya sektöründeki ilk örneği…



Aksesuarda; Audemars Piguet Royal Oak Concept Supersonnerie



Bir saatin en iyisi olabilmesi için hem görselinin hem de işlevselliğinin üst düzey olması gerekiyor. Kısaca AP Supersonnerie diyebileceğimiz saat, ultra hafif titanyumdan altıgen formundaki kasası ve kadran görünümüyle fütüristik ve güçlü bir his uyandırıyor. Ve bunların yanında iki komplikasyon barındırıyor: Dakika tekrarlayıcı ve tourbillon. Yani kasa üzerinde saat 8 konumundaki butona bastığınızda uygulama devreye girerek ve size zamanı saat, 15’er dakika ve dakika olarak, sesli bir şekilde söyleyecek. Ve tabii ki 20 metreye kadar da suya dayanıklı. Alt tarafı 20 metre demeyin; dakika tekrarlayıcı işlevi için kasalar normalde daha ince çalışılmalıdır ve bu modeller normalde en fazla 5 metreye kadar suya dayanırlar.





Modada; Sanayi 313



Kısa zamanda ilgi çekici terliklerinin birçok marka ve tasarımcı tarafından ‘’taklit’’ edilmesi, Sanayi 313’ü daha da değerli kılıyor. Modellerin el işleri Hindistan'da artizanlara yaptırılıp bu parçalar İtalya'da bir araya getiriliyor. Uzun bir yoldan geçen üretim aşaması sonunda harika bir sanat eserine dönüşüyor.

Mimaride; Beyazıt Devlet Kütüphanesi Restorasyon ve Restitüsyon Projesi



Mimari haberlerin en güzeli Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin restore edilmesi ile geldi. Evet, şehirde çok fazla mimari gelişim oldu; gökdelenler, ardı ardına yapılan rezidanslar ama buranın restore edilmesi çok daha değerli. 14. yüzyılda inşa edilen ve Beyazıt Camii Külliyesi’nin bir parçası olarak şimdilerde kütüphane olarak kullanılan yapının çalışmalarına ek olarak, modern bir kütüphane olarak yoluna devam etme çalışmaları da gerçekleştirildi. Yani tarihi yapılarla modern bakış açısının bir araya geldiği örnek bir çalışma oldu.

