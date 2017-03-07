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Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nda Bir Türk! 

Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nda Bir Türk! 

Dünyanın en önemli fotoğraf yarışmalarından biri olarak kabul edilen Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nın finale kalan fotoğrafları belirlendi.

Dünyanın dört bir yanından, birçok ülkesinden katılımın gerçekleştiği yarışmada, çektiği fotoğrafla finale kalanlar arasında Türk fotoğrafçı Emrah Karakoç da bulunuyor. 1988 tarihinde Erzincan’da doğan Karakoç, Bilgisayar Teknolojisi bölümünü mezunu bir fotoğrafçı. Genel olarak insan yaşamı ve manzara fotoğrafları üzerine çalışmalar yapıyor. Emrah Karakoç’un yarışmanın ‘Kültür’ kategorisinde finale kalan “Yas Seremonisi”  adlı fotoğrafı İran’da çekilmiş.
 

emrah-karakoc-iran

Emrah Karakoc / İran

İşte çeşitli ülkelerden çekilmiş hepsi birbirinden güzel 2017 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nın finale kalan fotoğrafları…

Beniamino-Pisati-Gurcistan
Beniamino Pisati / Gurcistan

Tavepong-PratoomwongTavepong Pratoomwong
 
Mahesh-Shantaram-afrika
Mahesh Shantaram / Afrika
 
Alessio-Romenzi-libya
Alessio Romenzi / Libya
 
masayasu-sakuma-japonya
Masayasu Sakuma / Japonya
 
Andreas-Hemb-guney-afrika
Andreas Hemb / Guney Afrika 
 
Andrés-Gallardo-Albajar-ispanya
Andrés Gallardo Albajar / İspanya
 
Ioana-Moldovan-romanya
Ioana Moldovan / Romanya
 
Placido-Faranda-karadağ
Placido Faranda / Karadağ
 
Anisleidy-Martínez-Fonseca-kuba
Anisleidy Martínez Fonseca / Küba
 
ivor-Prickett-İrak
İvor Prickett / İrak

 


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