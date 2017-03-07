Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nda Bir Türk! 

Dünyanın dört bir yanından, birçok ülkesinden katılımın gerçekleştiği yarışmada, çektiği fotoğrafla finale kalanlar arasında Türk fotoğrafçı Emrah Karakoç da bulunuyor. 1988 tarihinde Erzincan’da doğan Karakoç, Bilgisayar Teknolojisi bölümünü mezunu bir fotoğrafçı. Genel olarak insan yaşamı ve manzara fotoğrafları üzerine çalışmalar yapıyor. Emrah Karakoç’un yarışmanın ‘Kültür’ kategorisinde finale kalan “Yas Seremonisi” adlı fotoğrafı İran’da çekilmiş.



Emrah Karakoc / İran



İşte çeşitli ülkelerden çekilmiş hepsi birbirinden güzel 2017 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nın finale kalan fotoğrafları…

Beniamino Pisati / GurcistanTavepong PratoomwongMahesh Shantaram / AfrikaAlessio Romenzi / LibyaMasayasu Sakuma / JaponyaAndreas Hemb / Guney AfrikaAndrés Gallardo Albajar / İspanyaIoana Moldovan / RomanyaPlacido Faranda / KaradağAnisleidy Martínez Fonseca / Kübaİvor Prickett / İrak