Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nda Bir Türk!
Dünyanın en önemli fotoğraf yarışmalarından biri olarak kabul edilen Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nın finale kalan fotoğrafları belirlendi.
Dünyanın dört bir yanından, birçok ülkesinden katılımın gerçekleştiği yarışmada, çektiği fotoğrafla finale kalanlar arasında Türk fotoğrafçı Emrah Karakoç da bulunuyor. 1988 tarihinde Erzincan’da doğan Karakoç, Bilgisayar Teknolojisi bölümünü mezunu bir fotoğrafçı. Genel olarak insan yaşamı ve manzara fotoğrafları üzerine çalışmalar yapıyor. Emrah Karakoç’un yarışmanın ‘Kültür’ kategorisinde finale kalan “Yas Seremonisi” adlı fotoğrafı İran’da çekilmiş.
Emrah Karakoc / İran
Tavepong Pratoomwong
Dünyanın dört bir yanından, birçok ülkesinden katılımın gerçekleştiği yarışmada, çektiği fotoğrafla finale kalanlar arasında Türk fotoğrafçı Emrah Karakoç da bulunuyor. 1988 tarihinde Erzincan’da doğan Karakoç, Bilgisayar Teknolojisi bölümünü mezunu bir fotoğrafçı. Genel olarak insan yaşamı ve manzara fotoğrafları üzerine çalışmalar yapıyor. Emrah Karakoç’un yarışmanın ‘Kültür’ kategorisinde finale kalan “Yas Seremonisi” adlı fotoğrafı İran’da çekilmiş.
Emrah Karakoc / İran
İşte çeşitli ülkelerden çekilmiş hepsi birbirinden güzel 2017 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nın finale kalan fotoğrafları…
Beniamino Pisati / Gurcistan
Tavepong Pratoomwong
Mahesh Shantaram / Afrika
Alessio Romenzi / Libya
Masayasu Sakuma / Japonya
Andreas Hemb / Guney Afrika
Andrés Gallardo Albajar / İspanya
Ioana Moldovan / Romanya
Placido Faranda / Karadağ
Anisleidy Martínez Fonseca / Küba
İvor Prickett / İrak
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