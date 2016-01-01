Sosyal Medya Zayıflatıyor Mu?

Kilo vermek isteyen insanların, yine sosyal medya üzerinden kendisine yakın bulduğu ve kendisi gibi kilo vermek isteyen insanlarla bağlantısı varsa kilo vermesinin kolaylaşacağı söyleniyor. İddiayı ortaya atan ise İspanya'daki Rovira i Virgili Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma.



Araştırmadan elde edilen sonucun, sosyal ağların obezite ile mücadeleye katkısının yadsınamaz olduğu yönünde olduğunu belirten Obezite ve Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, araştırmanın detayları hakkında, “22 bin 400 kişiyi inceleyen araştırmacılar, programa en az altı ay süreyle katılan ve çalışma süresince kilo verirken kaydettikleri aşamayı en az iki kere ilan eden yaklaşık 5 bin 400 kişi üzerinde yoğunlaştılar.



Araştırmacılar, kişinin kilo vermesiyle bağlantılı en önemli faktörün kişinin sosyal ağlara katılım seviyesi olduğunu anladılar. Altı aydan sonra, çevrimiçi toplulukta hiç arkadaşı olmayan kişiler, vücut ağırlıklarında % 4.1 azalma gördüler. Diğer yandan, iki ila dokuz arkadaştan oluşan gruplar vücut ağırlıklarında %5.2 azalma gördüler. Yaklaşık bin 500 üyeden meydana gelen ve en büyük gruplarda olan kişiler, vücut ağırlıklarında % 6.8 azalma gördüler. Sosyal ağ ile derin bağlantıları olanlar “sadece çok sayıda arkadaşı olmakla kalmayıp, her birinin arkadaşının da çok sayıda arkadaşı olan kişiler” vücut ağırlıklarında %8.3 bir azalma yaşadılar. Bir süredir kişilerin bir araya geldikleri destek gruplarının ve müdahalelerin obezite sorununa yardımcı olduğu biliniyordu ama bir çevrimiçi sistemin neler başarabildiği daha önce hiç kanıtlanmamıştı. Kilo kaybı ile ilgili mücadelenize sosyal medyayı ortak edip, çevrimiçi destek alarak ilerlemek yalnız olmadığınızı hissettirecek, moral ve motivasyonunuza direk katkıda bulunacak ve sizi başarıya daha sağlam adımlarla taşıyacaktır.” dedi.



Prof. Dr. Halil COŞKUN

Obezite & Metabolik Cerrahi

