S.Pellegrino 3. Kez “Dünyanın En İyi Genç Şefi”ni Belirleyecek

Yarı final ve finallerin toplam 18 ayda tamamlanacağı yarışmaya başvuranlar, “S.Pellegrino Young Chef 2018” unvanını almak için yarışacak. Yoğun ilgi gören ve her yıl 3 bini aşkın genç şefin ilgi gösterdiği yarışmanın başvuruları 30 Nisan’a kadar devam edecek.



Yarışmaya katılmak için 30 yaş altında ve bir restoranda şef, sous chef veya chef de partie olarak en az bir yıl çalışmış olma kriterleri aranıyor. Yarışmacılar başvurularını kendilerine ait özgün ve en iddialı yemeklerini tanıtan metin ve fotoğraf ile www.sanpellegrino.com adresi üzerinden yapabiliyor.



S. Pellegrino Genç Şef yarışmasıyla genç şeflerin yeteneklerini göstermeleri ve kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Yarışmaya Türkiye’den başvuruların artmasını çok önemsediklerini belirten Nestlé Waters Türkiye Pazarlama Müdürü Hakan Şıpkan, ”Geçtiğimiz yıl bölge finalindeki 10 şeften 3’ü Türkiye’dendi. Ülkemizde başkalarına ilham verebilecek, başarılı pek çok genç şef var. Biz de onların başarılarının daha görünür olmasına katkı sağlamak istiyoruz. S.Pellegrino Young Chef yarışması ile yetenekli genç şeflerin yurtdışı deneyimi kazanmasını, yeteneklerini geliştirecek bağlantılar kurmasını hedefliyoruz” dedi.



10 bölge finalisti Haziran’da açıklanacak



Online başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmeyle belirlenen 10 bölge finalisti Haziran ayında açıklanacak. Kısa listede yer alan şefler, Türkiye’nin yer aldığı Akdeniz Ülkeleri Bölgesi yarı finalinde yarışacak. Akdeniz Ülkeleri Bölgesi’nde Türkiye’nin yanı sıra Kıbrıs, Yunanistan, Malta ve İsrail yer alıyor.



Genç şeflerin başvurusuna eklediği tarifler, kalite ve farklılık gibi içerik özellikleri, malzemelerin kullanılma biçimleri, yaratıcılık, yemeğin sunumu ve şefin vizyonu olarak sıralanan 5 “Altın Kural” doğrultusunda değerlendirilecek.



Yarışma hakkında detaylı bilgi için www.sanpellegrino.com adresi ziyaret edilebilir.

