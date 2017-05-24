‘Spor Yapmaya Vaktim Yok!’

Ne kadar sıkı bir diyet programı uygularsanız uygulayın, spor yapmadığınız sürece vücudunuzu istediğiniz forma sokmak maalesef çok zordur. Düzenli spor yapmak sadece kilo vermek için değil sağlıklı bir yaşam tarzı için vazgeçilmezlerimizden birisi olmalıdır. Genelde spor yapmak meselesi açıldığında çoğu kişinin cevabı da hazırdır: ‘Hiç vaktim yok!’



Peki, gerçekten vaktimiz yok mu? Spor salonlarına gitmeden de spor yapmak mümkün mü? İşte spor ve zaman meselesi…



Elbet ki düzenli bir spor alışkanlığı ve sakatlıklardan korunmak için spor salonu tavsiye ediyoruz, orası bir gerçek. Ancak gerçekten vaktiniz yoksa evde yapabileceğiniz basit hareketler ile de günlük spor ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Öncelikle spor yapmaya vaktin yok ve sen de hareket etmek istiyorsun diyelim. ‘Hadi biraz çıkıp parkta 1.5 saat koşayım’ gibi bir düşünce yapılacak en tehlikeli şeylerden birisidir. Neden mi? Çünkü insan fizyolojisi koşmaya pek müsait değildir ve 1.5 – 2 saat gibi uzun süreli kardiyoları dışarıda yapmak yerine evde direnç egzersizleri yapmanız daha sağlıklı olacaktır.Evde yapılabilecek direnç egzersizleri için bir dambıl seti veya direnç bantları alarak işe başlayabilirsiniz. Fakat uyarmakta fayda var: bu tür egzersizlerden kendi vücut ağırlığınızla yaptığınız hareketlerinde eğer egzersiz formunda yanlış varsa kendinizi sakatlamaya çok müsait olabilirsiniz.Çünkü spor salonlarında kullandığınız makineler, hedeflediğiniz kas grubu dışındaki kas gruplarınızı sabit sakatlanma riskini azaltır. Bu durumda mesele aslında sizin hâkimiyet meselenizdir. Eğer bu hâkimiyete sahipseniz evde yapacağınız egzersizler salonda yaptıklarınızdan daha etkili bile olabilir. Ancak siz spora yeni başlayan biriyseniz; evde egzersiz yapmadan önce bir spor salonuna gidip zayıf veya orantısız kas gruplarını güçlendirecek egzersizlerle başlamanız en doğru olanıdır.