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Stan Smith Modeline ‘Yaz Geldi’: Summer Canvas

Stan Smith Modeline ‘Yaz Geldi’: Summer Canvas

Adidas Stan Smith modeline yazı getirdi!

Sokak modasının en trend ve en popüler sneaker modellerinden birisi hiç şüphesiz Adidas markasının Stan Smith modelidir. İster en sevdiğiniz jean pantolon ile isterseniz de midi etekler ve hatta ofiste kumaş pantolonlarınız ile birlikte rahatlıkla tercih ettiğiniz Adidas markasının bu sneaker modeline yeni sezon için yeni bir tasarım da hiç gecikmedi! Yazın gelmesini iple çektiğimiz şu günlerde, Adidas Stan Smith modeline yazı getirdi! Ünlü marka yaz temasıyla tasarladığı yazlık Stan Smith modelini tanıtarak moda severlerin beğenisine sundu. Peki, klasik modeli ile sokak modasının ‘kült’ parçalarından birisi olan Stan Smith modelinin yazlık tasarımı beğenildi mi?

Adidas markasının yazlık Stan Smith modelinin adı ise “Summer Canvas”. Bu model tasarlanırken üzerinde kullanılan deniz kabuğu, güneş gözlüğü, dondurma, kaykay gibi yazı çağrıştıran emojiler, modelin adını da belirlemiş durumda. Yaz emojileri ile hem eğlenceli hem de oldukça renkli bir tasarıma imza atan Adidas markası, deri yerine canvas kumaş kullanarak yaz aylarında rahatlığı da ön planda tutmuş.

Adidas’ın yazlık Stan Smith model ayakkabısı olan Summer Canvas bizce oldukça eğlenceli ve sokak modasına kısa sürede damga vuracak gibi, sizce de öyle değil mi?
 


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