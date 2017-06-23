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Stil ‘İn’ : Bohem Tarz

Stil ‘İn’ : Bohem Tarz



Son birkaç sezondur trend listesinde üst sıralarda yer bulan bohem akım, bu yaz sezonunda da iddialı! Hem rahat hem de cool ve farklı görünmek için tercih edeceğiniz bohem esintili parçalar, sizi etnik bir dünyanın içerisine dâhil edecek.
 

bohem tarz
Boyner

Peki, bohem bir görüntünün stil kodları nelerdir dersek; aklımıza ilk olarak etnik desenler geliyor. Etnik desenlerin hardal, krem, haki yeşili ve toprak tonları ile birleşmesi ile kendini gösteren bohem tarz, bu sezonda özellikle nakış işlemeler ile de ön plana çıkıyor.
 
batik
Batik
 
Forever_New
Forever New

Bağlamalı parçaların ucunda yer alan püsküller havalı bir detay olarak kombinlerinizi hareketlendirirken; keten kumaşlar, çizgili parçalar, lastikli kol ağızları ve yuvarlak kesimler bohem tarzın en güçlü ve iddialı parçaları arasında yerini alıyor.
 
beymen
Beymen
 
Desa
Desa

Sezonun en trend çanta modellerinden birisi olan hasır çantalar, bohem görüntünüzü tamamlayan en doğru seçimlerden birisi, bizden söylemesi. Bu tarzı espadriller ve gladyatör model sandaletler ile tamamlayarak bohem şıklığın en tarz görüntüsüne imza atmanız ise an meselesi!
 
Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana
 


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