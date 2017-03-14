Stil Önerisi: Logolu Kemerler

Yeni sezonun popüler parçalarını ve trendlerini ön izleme şeklinde gördüğümüz ünlü moda haftalarında karşımıza çıkan marka baskılı tişört trendi, şimdi de en önemli tamamlayıcı aksesuarlardan biri olan kemerlerde kendisini buluyor. Kısacası bu sezon sokak modasında logolu kemerlerin hâkimiyeti kaçınılmaz son!

Logolu kemerler kimisine göre itici ve fazla marka çığırtkanlığı olarak görülebilir. Ancak doğru yapılan bir kombin ile logolu kemerleri oldukça şık ve tarz bir şekilde kullanmanız da mümkündür. İşte ünlü isimlerin stillerinden örnek alarak oluşturduğumuz logolu kemer dosyası…Bu trendin öncüleri Gucci ve Hermes. İki ünlü marka yeni sezon koleksiyonlarında logolu kemerlere bol miktarda yer veriyor. Bu iki markanın ardından düğer markalar da logolarını kemerlere işlemeye başlarken metalik renklere olan vurgu da gözlerden kaçmadı.Logolu kemerler trendini en iyi kullanabileceğiniz stillerden birisi spor ve sade ancak bir o kadar da dikkat çekici ve şık olması istenen bir görüntüdür. Örneğin kazağınızı kot pantolonunuzun içerisine doldurduğunuzda tercih ettiğiniz bir logolu kemer, kombininizi farklı ve güçlü bir hale getirecektir. Ayrıca geçtiğimiz sezonun en çok kullanılan parçalarından birisi olan triko bir elbisenin üzerine takacağınız logolu bir kemer ile hem gündüz şıklığında hem de gece şıklığında kendinizi gösterebilirsiniz.