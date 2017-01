Stil ve İmaj Danışmanı Burçak Ilıman’dan Öneriler...

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Neler yapıyor, ne tür hizmetler veriyorsunuz?

Yaklaşık 11 yıldır iletişim danışmanlığı şirketi yönetiyorum. Hayat boyu eğitimi benimseyen yapım sebebiyle halen öğrenciyim, sosyal psikoloji alanında doktora yapıyorum. Aslında Uluslararası İlişkiler mezunuyum fakat kendi işimi hiç yapmadım. Anne ve babamın gazeteci olması sebebiyle çocukluğum hep Bab-ı Âli yokuşunda geçti. Işıklı masaların ve gretuarların olduğu o güzel dönemi yaşamak belki de hayatımın en güzel şansıydı. Bir dönem gazetecilik yaptıktan sonra masanın karşı tarafına geçtim ve bir iletişim danışmanlığı şirketi kurdum. Şimdi ulusal ve uluslararası birçok markaya iletişim / marka ve imaj danışmanlığı veriyoruz. Seyahat etmeyi, yeni tatları, fotoğraf çekmeyi, modayı ve kitap kokusunu seviyorum. Moda ve stilin yaptığım işin bir parçası olduğunu düşünerek yaklaşık 2 yıldır önce Vakko Esmod’da, sonra da Çolpan İlhan Moda Okulu’nda Moda ve Stil Danışmanlığı eğitimleri almaya başladım. Şimdilerde bir blog ve kitap hazırlığı içindeyim.



Benim uzmanlık alanım iş dünyası. İş hayatında doğru giyinmek itibar yönetiminin olmazsa olmazı. Bu sebeple ceo, yönetim kurulu başkanlarına, iş kadını ve iş adamlarına stil ve imaj danışmanlığı veriyorum. Tabii ki danışanlarım arasında oyuncu ve sanatçılar da oldu. Özellikle yurt dışında ödül töreni ve etkinliklere giderken mutlaka böyle bir hizmet alıyorlar. Danışan gizliliği ön planda olduğu için isim veremesem de tabii ki içlerinde hepimizin bildiği isimler de var.



Peki, gardırop detoksu nedir, nasıl yapılır?

Yılların birikimi ile kıyıp atamadığımız veya ileride kesin giyerim mantığıyla dolaplarımızın hem hınca hınç dolmasına hem de istediğimiz şeyleri bulamamıza neden oluyoruz. Sağlıklı bir başlangıç için kişisel stil analizinizi iyi yapmak, gardırop detoksu için ilk adımı oluşturuyor. Kendimize bazı sorular sorarak eşyalarımızı ayırmaya başlamalıyız. Son 6 ay içinde bu parçayı hiç giydim mi? Giydiysem hala seviyor muyum? Bana gerçekten yakışıyor mu? Manevi bir değeri var mı?

İlk olarak vücut tipine, şekline, ölçüsüne uygun olmayan kıyafetleri dolaptan çıkartarak işe başlamak gerekiyor. İkinci olarak kıyafetlerinizin düğmesi kopmuş, fermuarı bozulmuş, ağı yırtılmış veya lekelenmiş olabilir. Bu parçaları dolabınızdan ayırarak hemen terziye ve kuru temizlemeye yollamalısınız. Kalan kıyafetleri de renk uyumu içerisinde gardırobunuza yerleştirmeli, en çok kullandığınız kıyafetleri daha yakınlara, kullanım azlığına göre geriye doğru asmalısınız. Ayakkabılarınızı ve aksesuarlarınızı şeffaf kutulara yerleştirerek saklarsanız, daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Eğer bunun için ayrı bir yer ayıramıyorsanız ayakkabı dolabında, ayakkabınızın bir tekini size bakacak şekilde koyun, diğer tekini de arkaya bakacak şekilde koymanız size zaman kazandıracaktır.



Akıllıca bir gardırop nasıl oluşturulmalıdır?

Akıllı gardırop oluştururken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. İlk olarak gardırobumuzda temel parçaların yanı sıra trend parçalara da yer vermeliyiz. Sadece temel parçalardan oluşan bir dolap fazla sıkıcı olurken, trend parçaların yoğunlukta olduğu bir dolap fazla abartılı olabilir. Akıllı gardırobun olmazsa olmazı siyah klasik elbise, beyaz gömlek ve siyah pantolondur. Siyah elbisenizi vücut yapınıza uygun seçtiyseniz sizi daha uzun ve daha zayıf gösterecektir. Her alt için de 3 üst, ideal olandır. Bu üstler sayesinde bir pantolonla 3 farklı stil yakalayabilirsiniz. Tabii ki kombinleri tamamlayacak ayakkabılar ve aksesuarlar da unutulmamalıdır.



2017 yılında gardıropların olmazsa olmaz parçaları nelerdir?

2017 kış modasıyla birlikte dolabımızda mutlaka olması gereken parçalar; her dönemin pantolonu olan İspanyol paça pantolonlar, salaşlığı yansıtan bol kazak ve paltolar, vatkalı ve düşük omuzlu trikolar, vintage kıyafetler, deri ve kadife parçaların yanı sıra tabii ki şapkalar bu sezonun olmazsa olmazları arasında yer alıyor.



Tasarımcılar artık simetriyi de ‘sıkıcı’ olarak ifade ediyor. Asimetrik ürünler 2017’de yoğun olarak yer alacak. Desenler birbirine karışıyor, son derece şık ancak bir o kadar tehlikeli olabilecek bir trend 2017’ye damgasını vuruyor. Kürkler kesinlikle trend listesinin tepelerinde yer alıyor; üstelik klasik renklerin dışına çıkarak... Yeşiller, morlar veya istediğiniz her rengi kullanabilirsiniz.



2017 kış renk trendlerinden de bahsetmek gerekirse, bu kışın renk trendleri hem canlı renklerden hoşlananları hem de minimal tonları sevenleri memnun edeceğe benziyor. Haki ve zeytin yeşili, bronz kırmızı, sıcak boz kahverengi, baharatlı hardal, mavinin her tonu, turuncu ve mercan gibi iddialı renklerin var olduğunu söyleyebilirim. Siyah renginin de bol bol kullanılacağı bir sezon olacak.



Kadınlar bütçelerine göre gardıroplarını nasıl yenileyebilir? Akıllı alışveriş denilen şey nedir?

İnternet, paylaşım ekonomisi alanında olduğu kadar eldeki kullanmadığımız eşyalarımızın değerlendirilmesi konusunda da önemli bir potansiyele sahip. Bayanlar gardırop detoksu yaptıklarında bunu ‘modacruz, let go’ gibi sitelerde satışa sunarak nakite çevirebilir ve diğer kişilerin sattığı temiz, uygun kıyafetleri satın alarak kendi gardıroplarını yenileyebilirler.

Alışveriş sektöründe yeni bir adım olan küçük butikler, uygun fiyata dolap yenilemek için de önemli fırsatlar sunuyor. Artık Türkiye’nin her yerinde açılmaya başlayan butiklere internet sayesinde de ulaşabilir, güvenli şekilde alışveriş yaparak dolabınızı yenileyebilirsiniz.



Peki, yaklaşan Sevgililer Günü için kombin önerileriniz nelerdir?

Bu özel günde özellikle kadınlar için zarif görünmek çok önemlidir. Güzel görünmek adına giydiğimiz kıyafetin içinde kendimizi rahatsız hissetmek, bu güzel gecenin üzerine gölge düşürecektir. Gidilecek olan mekâna göre tercih ettiğimiz kıyafetler değişkenlik gösterecektir, yine de fazla abartıdan uzak durmak gerek. Çünkü bir erkek için en güzel aksesuar bir kadının yüzündeki sıcak gülümsemedir. Her zaman ‘Az Çoktur’ felsefesi ile hareket ederek siyah bir kalem etek ve dökümlü gömlekle muhteşem bir şıklık yakalayabilirsiniz. Aksesuar olarak siyah bir bootie ve cluch çanta ile harika bir uyum yaratabilirsiniz.

Eğer akşam yemeğinin dışında bir kokteyl gibi uzun sure ayakta kalacağınız bir mekana gidecekseniz tek parça giyinmenizi öneriyorum. Tek renk klasik kesim bir elbise ve onu hareketlendirecek zarif aksesuarlar sade bir şıklığa kavuşmanızı sağlayacaktır. Uzun süre ayakta kalacağınızı göz önünde bulundurarak aşırı topuklu ayakkabıları da tercih etmemenizi öneririm.



Bu özel günde yapılan en büyük yanlış bir jean ve üzerine bir bluz giymek olacaktır. Bir de spor ayakkabı ile kombinlerseniz, tam anlamıyla bu özel günün etkisinin kaybolmasına sebep olabilirsiniz.