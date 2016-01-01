Süha Derbent’ten “Kenya’nın Yaban Yüzü”

30 yıldır fotoğrafçılık yapan Süha Derbent, "Yüz Yüze" adlı ilk kitabını 2011 yılında çıkarmıştı. 5 yıl aradan sonra tekrar okuyucularıyla buluşan Derbent’in "Kenya’nın Yaban Yüzü", TAV Havalimanları imzasıyla geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı.



Tüm dünyada 74 ülkede faaliyet gösteren TAV İşletme Hizmetleri, 2016 Haziran ayı itibariyle Kenya’nın Başkenti Nairobi’nin Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’nda bulunan “Star Alliance” yolcu salonunun işletmeciliğini üstlenmiş. Bu iş birliğinin onuruna da macera dolu coğrafyayı dünyada en iyi tanıyan kişilerden biri olan Süha Derbent’le çalışmışlar. İşte bu birliktelikten doğan ilk eser de “Kenya’nın Yaban Yüzü” adlı bu değerli kitap olmuş.

