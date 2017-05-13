Süper Selim İle Çocuklar Hem Öğrenip Hem Eğleniyor!

İktisat eğitimi almasına rağmen çocuk kitabı yazarlığında adından söz ettiren Süleyman Ezber; Hatalıysam Söyle, Cool Olma Kendin Ol!, Hani Derler Ya, Arkadaşım Kur’an, Sizin Orada Ne Diyorlar? sonrası iki yeni kitabıyla karşımızda.



Çocukların anlayabileceği dilde onları hem eğlendirmek hem de bir şeyler öğretmek zordur. İşte bu kitaplarla çocuklar büyük bir merak duyarak Süper Selim’in serüvenine karışıyor ve bir yandan da öğrenmeye devam ediyor.



Süper Selim Topkapı Sarayı’nda Heyecanlı Takip ve Süper Selim Ayasofya’da Esrarengiz Kayıp kitaplarının genel yayın yönetmenliğini Ergün Ür, kapak tasarımını ise Kenan Bıyıklı yapmış. Uğurböceği Yayınları’ndan çıkan kitapların içindeki birbirinden güzel resimlemeler ise Ahmet Demirtaş’a ait. Ayrıca çocuklar kitapların son kısmında, sayfalar arasında anlamını bilmedikleri kelimeleri ‘’Bu Da Ne Demek Yahu?’’ bölümünden bakıp anında öğrenebilecekler…



SÜPER SELİM TOPKAPI SARAYI’NDA HEYECANLI TAKİP

Dünyanın en ilginç süper kahramanı Selim ile tanışın. O, süper güçleri olmayan bir süper kahraman. Peki, kötülerle nasıl mücadele ediyor dersiniz? Tabii ki birbirinden harika icatlarıyla! Önce birbirinden süper icatlar yapıyor sonra suçlulara karşı var gücüyle savaşıyor.

Selim’in işi bu kez hiç kolay değil. İstanbul’un kalbi Topkapı Sarayı’nda büyük bir tehlike var. Nereden geldiği belli olmayan bir güç insanları olduklarından farklı davranmaya zorluyor. Süper Selim bu gücün nereden geldiğini bulabilecek mi?



SÜPER SELİM AYASOFYA’DA ESRARENGİZ KAYIP

Selim bu kez yine büyük bir maceranın içerisinde. Dünyanın en önemli tarihi yapılarından olan Ayasofya’da ilginç şeyler oluyor. Mimari şaheserin geleceği tehlikede! Süper Selim tüm yaşananları durdurabilecek mi? Yoksa bu planın arkasındaki kötü güç başarılı mı olacak?



