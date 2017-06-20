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Süt Arttıran Sağlıklı ve Pratik Tarifler

Süt Arttıran Sağlıklı ve Pratik Tarifler



Kadınların hayatında en farklı ve en özel deneyimlerden birisi şüphesiz anne oldukları o andır. Muhteşem ve tarif edilmez bir duygu olan annelik, yeni bir dönemin ve daha önce hiç deneyimlenmemiş yeni durumların da ortaya çıkması demektir.  Bebeğini kucağına yeni alan annelerin ilk dönemlerde en çok sordukları sorulardan birisi de “acaba sütüm yetiyor mu, bebeğimin karnı doyuyor mu” sorusudur.  İşte o soruya yanıt olarak anne sütünü arttıran ve sağlıklı beslenme rutinini bozmayan en güzel ve en pratik tarifler…

Zencefilli sebze çorbası

zencefilli çorba tarifi

Sebze çorbası zencefil gibi bir nimet ile birleştiğinde anne sütünü arttırdığı bir gerçektir.

Malzemeler:
3-4 avuç ıspanak ( yaklaşık 250 g)
½ demet dereotu
1-2 adet havuç
1 Kereviz ve sapı
1 adet soğan
5-6 diş sarımsak
3 yemek kaşığı bulgur
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Kimyon tohumu
1 fındık büyüklüğünde zencefil
Karabiber

Yapılışı:
Süt arttıran zencefilli sebze çorbası için bütün malzemeleri iyice yıkayın ve zeytinyağı ile kavurun. Ardından su ilave ederek pişirin ve içerisine baharatları ve bulguru ekleyin. Sebzeler iyice piştikten sonra çorbanızı ocaktan alın ve blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.

Yulaflı kurabiye
 

kurabiye

Hem tatlı krizlerinin çözümü hem de zengin yulaf içeriği sayesinde sütünüzü arttırmaya yardımcı olan bu güzel kurabiye için;

Malzemeler:
2 adet yumurta
1.5 kase yulaf ezmesi (150 g)
1 adet muz
15- 20 adet badem
1 kâse kuru kayısı, incir, hurma karışımı
2 yemek kaşığı pekmez
1 paket vanilya
1 çay bardağı light yoğurt
½ çay bardağı sıvı yağ
½  paket kabartma tozu
1 çay bardağı kepekli un

Yapılışı:
Yumurtayı pekmez ile iyice çırptıkta sonra üzerine sıvı yağ ve yoğurt ilave ediniz. Ardından ezilmiş muzu, kırılmış bademleri, yulaf ve kuru meyve karışımını işin içine dâhil ediniz. Karışımınıza son olarak un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek yağlı kâğıt serili fırın tepsisine döküp pişirebilirsiniz.
 


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