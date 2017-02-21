Suudi Arabistan Prensesi - Ameera al Taweel

Prenses Ameera ise 33 yaşında olmasına rağmen, sahip olduğu tüm durumları avantaj haline getirip, isminin hemen yanında hayırsever kavramını da beraberinde getirmeyi başaran bir Arap kadını.



İnsanın sahip olduğu servet çoğaldıkça, her türlü sorumluluk ve zorluk da çoğalıyor. Eşi 2000 yılından beri Forbes’un düzenlediği en zengin 100 insan listesinin ilk sıralarında yer alırken, prenses de Twitter’da takipçisi olan yaklaşık bir milyon insanın merakını ve beklentilerini gidermeye çalışıyor. Prenses, eşinin kurumundaki çalışmalarıyla dünyanın en tanınmış hayırseverlerinden biri. Suudi Arabistan ve tüm dünyadaki insani yatırımları desteklemekte olan Prenses, Burkina Faso’da bir yetimhane açıp, Pakistan ve Somali'deki birçok insani faaliyete de öncülük ediyor.



’daki kadınların otomobil kullanma yasağını çiğneyen, bir protestocuya verilen kırbaç cezasının kaldırılması için Twitter’da bir kampanya başlatan Prenses, sahip olduğu konumdan ötürü sözünü en üsttekilere bile geçirebiliyor. Suudi kadınlar, kırbaç cezası uygulanırsa durumu protesto etmek için topluca otomobil kullanmaya karar verdi ve bu durumtarafından desteklendi., hayat felsefesini; “Bir kişi ya da yüzlerce kişi… Benim için fark etmez. Yeter ki bir değişiklik yapabileyim... Benim için mühim olan bu’’ şeklinde ifade ediyor.Çizdiği siluetle, alışılagelmiş Arap kadını portresine tamamen zıt olan, uzun boyu ve endamıyla Ortadoğu kadınına güçlü bir örnek teşkil ediyor. Prens’in eşleri arasında en dikkat çeken isim olan Prenses Ameera, genç yaşına rağmen dünya sıralamasında en güçlü Arap kadınları listesinde. Bunu ise eşini, her türlü uluslararası toplantısında yalnız bırakmamasına bağlamak hiç zor değil.Beline kadar uzayan kalın, siyah saçları ve uzun kirpikleriyle, genlerinden duyduğu memnuniyeti göstermekten çekinmeyen Prenses Ameera’nın favori markaları ise Dior, Dolce Gabbana, Nicolas Jubran, Burberry ve Ferry. Ayrıca kraliyet toplantılarında ve üst düzey buluşmalarda, danteli kullanışıyla dikkat çekiyor.Yalnız başına araba kullanmanın bile kadınlara yasak olduğu bir ülkede resim yapmaktan, fotoğraf çekmekten, şiir yazmaktan ve ata binmekten oldukça keyif aldığını söylemekten korkmayan Prenses, genel olarak aynı renk pantolon-etek-ceket takımları tercih ediyor.New Haven Üniversitesi’nde İşletme Fakültesini dereceyle bitirişinden olsa gerek, sahip olduğu oldukça akıcı İngilizcesiyle davet edildiği her ortamda isminden bahsettiren güçlü bir stil ve Müslüman kadın portresi.