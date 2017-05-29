Swarovski İle Işıltılı Şehirlere Yolculuk

Swarovski 2017 İlkbahar/Yaz Koleksiyonunun çizgileri Paris’in geometrik mimarisinden ve Los Angeles’ın rahat ihtişamından esinlenmişti. Kreatif Direktör Nathalie Colin; bu sefer modern, çok yönlü kadınları ışıltılı şehirlere doğru bir yolculuğa götüren Urban Fantasy’de, şehirden ilham alan tarz olasılıklarının sınırlarını zorluyor. Modernliğin, kadınsılıkla buluştuğu bu koleksiyonda neşe coşkuya dönüşüyor ve cesaret karşı konulmaz bir hale geliyor. Colin, “Şehir günden geceye, 7/24 nefes alır ve yaşar. Ben de şehrin yaşama kattığı bu yaratıcı enerjiyi takı tasarımlarıma yansıtmak istedim. Bu koleksiyon benim Swarovski’nin eşsiz mirasına saygı duyan, onu besleyen ve günümüz kadınına hitap edecek şekle dönüştüren ve benzersiz kristal tekniklerini geleceğe taşıyan markaya ilişkin yaratıcı vizyonumu temsil ediyor. Swarovski benim için, sıra dışılıktan vazgeçmeyen, modern ihtişam anlamına geliyor” diye açıklıyor.



Sonbahar koleksiyonunda çağdaş mimarinin organik çizgilere karıştığını ve kıvrımlı ayrıntıların yumuşak nötr tonlarla vurgulanarak gündelik bir şıklığa dönüştüğünü görüyoruz. Bu uyumlu birliktelik, huzur veren mavi ve yeşil tonlarından oluşan bir renk paleti yoluyla doğaya yapılan atıflarla tamamlanıyor.7/24 ayakta bir şehrin simgesi göz alıcı gece ışıklarından esinlenen Kış koleksiyonu ise dinamik ve oyuncu tasarımlardan oluşuyor. Dijital renkler, piksel desenleri ve metalik gümüş tonları üstün kaliteli, göz kamaştırıcı parçalara dönüşüyor. Çok beğenilen Slake bilekliğin yeni çeşidinde görüldüğü gibi koleksiyon, şehirli eğlenceyle özdeşleşen bilgisayar oyunları ve sanal iletişime neon renkler ve emoji esintili tasarımlarla son moda bir yorum getiriyor.Swarovski, zahmetsiz şıklık anlayışına da yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Ezber bozantakıda yeni kurallar tanımlayan ve kadınların tarzlarının ve kişiliklerinin her yönünü yansıtmalarına olanak sunan parçalardan oluşuyor. Colin şöyle açıklıyor: “Her zaman kişisel tarzların güçlü bir savunucusu oldum. Sonsuz kombin olasılıklarıyla Remix konsepti bu açıdan en sevdiklerimden biri. Aksesuarlar, bir kadının benzersiz görünümüyle fark edilmesini sağlayan harika bir kişisel tarz yaratma yöntemidir.”Swarovski’nin Urban Fantasy Koleksiyonu önümüzdeki sezon çok yönlü kadınları sadece yılbaşı partilerinde değil işyerinden gündelik yaşamlarına her ortamda, tarzlarının farklı yönlerini en ışıltılı şekilde keşfe çıkabilecekleri yepyeni maceralara çağırıyor.