Swarovski’den 2017 İlkbahar/Yaz Urban Romance Koleksiyonu

Kreatif Direktör Nathalie Colin’in güzellik ve estetiğin sıklıkla her yerde bulunabileceğini fark etmesi ve dünya nüfusunun yarısının şehirlerde yaşayıp çalışmasından yola çıkan marka, 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun rahat, zahmetsiz ve modern yaklaşımı için Paris ve Los Angeles’ın şehir kokan mekânlarından esinlendi.



Hatta Nathalie Colin bu yaklaşımlarını, “Bu sezonki koleksiyonun adı Urban Romance. Bu koleksiyonun hazırlanmasına sevdiğim iki şehir, yaşadığım ve çalıştığım Paris, ilham almak ve fotoğraf çekimleri için sık sık gittiğim Los Angeles’ın modernliğinden ve romantik yüzünden esinlendim. Paris’in romantik yanı taze ve çiçeksi renkler ve kadınsı tasarımlarda görülüyor; modern ve mimari yapılar ise daha grafik takılara ilham veriyor. Los Angeles ise akıcı, gypset (hippi stili) siluetlere esin kaynağı oldu. Bu koleksiyonla her kadın kendi tarzını ve ruh halini ifade edebilir; takıları karıştırıp yakıştırarak, yığma ya da kat kat kullanarak tarzına kişisel ve şık bir vurgu katabilir. Bu ışıltılı görünmenin ve hissetmenin harika bir yolu!” sözleriyle açıklıyor.Swarovski kadınının cesur ve dikkat çekici tarzı, dokunduğu her yere konan ışıltısıyla şehrin sonu gelmeyen etkileyici mekanları arasında onu gündüzden geceye taşıyabilecek özellikte.Urban Romance koleksiyonundaki yeni nesil çiçek motifler ile çiçeklerin moda dünyasındaki gücünü yeniden keşfedip, Pompidou’nun kıvrım dolu mimarisiyle kontrast oluşturan hafif, metalik, açılı kolye ve bilekliklerle Eiffel Kulesi ve Louvre’un efsanevi piramidinin siluetlerini yansıtabilirsiniz.Crystaldust koleksiyonunda bulunan parçaları artık üst kola takabilir hatta tasma kolye ya da saç bandı olarak kullanılabilirken; kat kat ve dökümlü püsküller ve uzun formlarla da stilinizi canlandırabilirsiniz.