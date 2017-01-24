Tam Zamanı: Baklagil Tüketmenin Faydaları

Özellikle kış aylarında yeri bir farklı olan kuru baklagiller, vücudumuz için de birçok yararlı vitamin ve minareler içeriyor. İşte o faydalar arasında yer alan ve sofralarınızda baklagillere daha çok yer vermenize neden olacak üç önemli fayda…



Baklagillerin kilo vermeye yardımcı olduğunu biliyor musunuz?

Yanlış duymadınız, baklagil tüketimi kilo kaybında yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalara göre bezelye, fasulye gibi kuru baklagillerden yapılan yemekleri tüketenler, et yemekleri tüketenlere göre bir sonraki öğünlerinde yaklaşık olarak %12 oranında daha az kalori alıyor.



Baklagil tüket kendini tok hisset!

Baklagiller üzerine yapılan araştırmalara göre; günde bir porsiyon baklagil tüketmek tokluk hissini artırıyor ve bu durum kilo yönetimini kolaylaştırıyor.



Kalbiniz baklagiller ile daha güçlü!

Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan çıkarımlardan birisi de; günde bir porsiyon baklagil tüketiminin kötü kolesterol seviyelerinin düşmesini sağlaması üzerinedir. Baklagiller ayrıca lif açısından oldukça zengin besinlerdir. Bir porsiyon bakliyat yemeği ile günlük lif ihtiyacınızın % 65 – 70’ini karşılayabilirsiniz.

