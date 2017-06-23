Tanışma ve Takdimde İncelik

Bu nedenle olsa gerek dost sohbetlerinin vazgeçilmez konusu, ilk olarak nasıl ve nerede tanışıldığıdır. Biz dost halkasını genişletmeyi, güzel insanları birbirlerinden haberdar etmeyi, tanışmalarını sağlamayı severiz. Bu da medeniyetimize has bir inceliktir ve zarif insanlara çok yakışır.

İki kişiyi tanıştırırken yaş, mevki, sayı, medeni durum, yakınlık vs. gibi faktörleri gözetmek önemlidir. Bu bakımdan öncelik sırasına göre:

· Küçük, büyüğe

· Erkek, kadına

· Kişi, topluluğa

· Azlık, çokluğa

· Sonra gelen, önce gelene

· Mevkisi aşağıda olan yukarıda olana

· Düşük rütbeliler daha yüksek rütbelilere

· Bekârlar, evlilere

· Yakınlar, yabancıya

takdim edilir. Tanıştıracağınız kişilerin statüleri ve yaşları birbirine yakınsa, kendilerinden izin istemeden tanıştırabilirsiniz. Bu durumda iki taraf da birbirini beklemeden el sıkışırlar ve hatır sorarlar.

TANIŞTIRMA İNCELİK İSTER…

“Tanıştırma, takdim etme” incelikle beraber zekâ isteyen bir iştir. Tanıştırma fazla zaman geçirmeden yapılır ve kişilerin isimleri ve bilgileri, açık seçik bir telaffuzla ifade edilir.

Tanıştırmadan önce tarafların iznini almayı unutmamak gerekir. Bir hanımı bir erkeğe tanıştırırken özellikle buna dikkat edilmelidir. Bir genç kıza tanıtılacak kişiler konusunda son derece dikkatli olunmalı. Özellikle güven telkin etmeyen kişilerden uzak tutulmalıdır.

Doktor, hakim, bürokrat, öğretmen gibi meslek sahipleri ya da profesör, doçent vs. gibi akademisyen hanımlar, unvanlarıyla birlikte tanıştırılır. Protokol hayatı ayrı kural ve incelikler gerektirir. Ama burada küçük bir dikkati paylaşmak isteriz. Eşlerinin görevi dolayısıyla protokol ve sosyal hayatta yer alan kadınların kendilerini eşlerinin görevi ile tanıtması büyük rüküşlüktür. Tabi aynı şey erkekler içinde geçerlidir. Cumhurbaşkanları ve hükümdarlar dışında her zaman önce erkekler takdim edilir. Eğer Cumhurbaşkanı ile tanışmak söz konusu olduğunda, mutlaka kendilerinin el uzatmaları beklenir.

Kadınlar eşlerinin meslek ve unvanlarıyla tanıştırılmaz. Mesela eşi profesör olan bir hanıma “Profesör ERTÜRK” demek doğru değildir.

Sosyal konum, unvan ya da mevkileri daha yüksek olan kişilerin izinlerini alınmadıktan sonra kendilerine asla bir kadın tanıştırılmaz. Beyler, eşlerini bir hanıma tanıştırırken önce kendi eşlerinin isimlerini söylemelidirler. Meselâ “Karımla tanışın” gibi bir cümle kullanmak karşıdaki hanıma saygısızlıktır. Kalabalık toplantılarda, partilerde, ev sahiplerini beklemeden kendinizi tanıtabilirsiniz. Erkekler önce kadınların kendisini tanıtması icap ettiğini unutmamalılar.

Ayşenur Kurtoğlu