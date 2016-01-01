Tasarımcılar ve Kadınlar El Ele!

Hedefi doğrultusunda kadınlarla, kadınlara yönelik projeler geliştiren bir kollektif girişim olan Designers United Initiative, sürdürdüğü iki proje ile dezavantajlı gruplardan kadınlara yeni yollar açmaya devam ediyor.



Soma Maden Faciasından Soma Artisans’a...

Soma Artisans, bu projelerden ilki. Soma’da 2014 yılında gerçekleşen maden faciasının ardından, Anatolian Artisans öncülüğünde bir araya gelen kadınlar; el emeği ürünlerini Soma Artisans markası için tasarlayıp üretiyor. Ve bu kadınların çoğu, eşi maden faciasından yaralı olarak kurtulan madencilerden. Böylece yerel teknik ve motiflerle uluslararası tasarım yaklaşımlarını birleştiren Soma Artisans ile kadınlar, el işlerini piyasaya sürerek ailelerine maddi katkı sağlıyor. Aynı zamanda tüm Türkiye’ye de örnek oluyorlar.



Soma Artisans ürünleri; İstinye Park ve Zorlu Center'daki Beymen mağazalarının çocuk reyonlarında, Bebek Envai'de ve Şişhane Adahan Ark of Crafts’ta satışa sunuluyor. Aynı zamanda Facebook ve Instagram’dan da sipariş ve özel sipariş verilebiliyor. (@somaartisans / [email protected] )



Savaş dolayısıyla ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyeli ailelerin yaşamlarını yeniden inşa etmesine, mülteci kadınlara maddi olarak da olanak sağlamayı amaçlayan “Palmyra Design”, ürünlerini Türkiye ve ABD’deki mağazalarda tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.tecrübesine dayanarak başlatılan Palmyra Design ile kadınlar öğreniyor, öğretiyor, üretiyor ve geçimlerini sağlıyor. Ünlü tasarımcılar Claire Burkert ve Susie Vickery’nin vermiş olduğu eğitimler ışığında; Suriyeli kadınların kültürel birikimi, becerileri ile buluşuyor. Sürdürülebilir bir ekonomi modelinin kazandırılmasına yönelik hedefiyle mülteci kadınların ailelerine maddi katkıda bulanabilmesini sağlayan proje, aynı zamanda internet üzerinden de satışa sunuluyor.