Tatil Bavulu Nasıl Hazırlanır?



Ama hazırlanırken küçük detaylar da önemlidir. Gelin, son bir kez birlikte göz atalım.

Öncelikle ilk yapmanız gereken yanınızda neleri götüreceğinizi listelemek. Bu sizi ‘şunu da unutmuşum’ stresinden uzak tutar.

Yolculuğunuzun uzunluk ya da kısalığına göre, bavulunuzun ölçülerine karar verir. Çekçek bavullar taşıması en kolay olanlarıdır. Şayet uzun bir tatil planınız varsa, elinize bir tane de el bagajı/çantası almanızda fayda var. Çünkü malum tatile daha boş bir bavulla gidilirken, dönüşte bavullar her zaman dolu gelir.

Tatile giderken son derece düzenli yerleştirilen bavullar, tatil sırası ve sonrasında dağılır. Neyi nereye koyacağınızı şaşırırsınız. Bu durumdan kurtulmak için size önerimiz; eşyalarını bavulun özel bölümlerine göre yerleştirmeniz. Ya da yeni çıkan çanta içi aparatları işinizi kolaylaştıracaktır.

Tatilin olmazsa olmazları olan; şampuanlar, kremler, koruyucular, plaj terlikleri bavulda çok yer tutarlar. Az da olsa bu durumdan minimum kurtulmak için saç ve banyo ürünlerinizin en küçük boylarını yanınızda bulundurmanızda fayda var. Terlikler için de özel terlik torbalarından faydalanabilirsiniz.

Tatilinizi nerde yapıyorsanız yapın; size ait ve kişiler eşyalarınızı (havlu, terlik) yanınızda götürün. Özellikle beş yıldızlı tatillerde hepsi var ama siz yine de hijyen açısından kendi malzemelerinizi götürün.

Bavulunuzun cep bölümlerine, tarak, telefon ve bilgisayar şarjlarını koyabilirsiniz. Ayrıca bu küçük gözler çorap gibi küçük eşyalarınızı da rahatlıkla taşıyabilir.

Büyük ve çok yer kaplayan eşyalarınızı yerleştirdikten sonra, arda kalan boşluklara kırılmaz, dökülmez ve ütüsü bozulmayan giysilerinizi koyabilirsiniz. Şayet ütü götürmüyorsanız; olabildiğince çok ütü istemeyen kıyafetleri tercih edin.