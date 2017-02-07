Tatilde Haklarımız Tatile Çıkmasın

Dikkat edilmesi gereken bu hususlar, tatil sırasında anlaşmaya uymamış olan bu acentelere karşı, haklarınızı kolaylıkla arayabilmenize olanak sağlayacaktır.



Tatil sonrasında mağdur olan tüketicilere, haklarını aramak için yapacakları müracaatları, ücretsiz hizmet vermekte olan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurmayı öneriyoruz.



Yılın yorgunluğunu gidermek, dinlenmek ve eğlenmek amacıyla tatil yapmak isteyen tüketicilerin sayısında oluşan artış, tatil sonrasında beklediği hizmeti ve kaliteyi bulamadığı için mağdur olan çok sayıda tüketici şikâyetinin artmasına da neden olmaktadır. Özellikle; ulaşım araçlarının hareket, dönüş tarihi ve saatleri, paket turların süresi, duraklama yerleri, güzergâhlar, ulaşım araçlarının cinsi, konaklama yeri ve sınıfı, bunların süreleri, yemek öğün sayısı, rehber hizmeti gibi konularda çok sayıda şikâyet oluşmaktadır.



Bu nedenle tatil esnasında dikkat etmemiz gereken hususları kısaca sıralayalım;



* Tatile çıkacak olan tüketicilerin öncelikle yasal seyahat acentelerini tercih etmeleri gerekmektedir.



* Mutlaka sözleşme yapılmalı ve yapılan sözleşme 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre düzenlenmeli, bir nüshası tüketici tarafından temin edilmelidir.



* Seyahat öncesinde firma tarafından vadedilen özellikler şifahen değil yazılı olarak sözleşmeye geçirilmelidir.



* Seyahat esnasında oluşan aksaklıklar tarih, saat ve yer belirtilerek not alınmalıdır. İleride oluşabilecek hukuki sürece katkı sağlanması açısından oluşan ayıbın kamera veya fotoğraf çekimi yapılmalı, eğer mümkünse yanınızda bulunan kişilerin veya tatilinizi paylaştığınız başkaca şahıslarla birlikte tüm olumsuzluklar tutanak altına alınmalıdır.



* Oluşan olumsuzlukların hangi yetkili ile paylaştığınızı ve neticesinin ne olduğu mutlaka not alınmalıdır.

Tatil sonrasında herhangi bir sebeple mağdur olan tüketicileri, ücretsiz ve tarafsız karara varmak amacıyla; Tüketici Örgütü temsilcilerinin de içinde bulunduğu 81 il ve 852 ilçede kurulu bulunan ve ücretsiz hizmet veren Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne ve ayrıca parasal miktarına göre Tüketici Mahkemeleri’ne müracaat etmeye çağırıyoruz.

