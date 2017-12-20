Tatile Çıkıyoruz!
Güneş açtı, dört gözle beklediğimiz yaz geldi.
Belki aylar öncesinden ayarladığınız belki de plansız tatil programları da artık çok yakınımızda. Temel kıyafet ve ihtiyaçlarınızı aldığınızı varsayarak, özellikle plaja neler götürmeniz gerektiğine henüz karar veremediyseniz, size özel bir rehber hazırladık. Şimdiden iyi tatiller!
ÇANTASIZ OLMAZ
Bavullarınızı ayarladınız ama hala denize giderken yanınıza alacağınız çantanızı bulamadınız mı? O zaman büyük boy ve bol cepli bir plaj çantası bakmayı unutmayın. İçine gün boyu ihtiyaçlarınızı koyabileceğiniz çantalarda özellikle bu yaz hasır olanlar çok moda!
ŞAPKANI SEÇ
Tesettürlü de olsanız plaja mutlaka şapka ile gidin. Başörtünüzün de üzerinden rahatlıkla takabileceğiniz bir şapka, sizi güneşin farkında olmadan yakmasını engeller.
ÇEŞİR ÇEŞİT GÖZLÜK
Rengarenk güneş gözlükleri sezona damgasını vurdu. Hala gözlük edinemediyseniz tatil öncesi elinizi çabuk tutup bir tanesinde karar kılın.
PLAJDA NE GİYELİM?
Bütün gün denizde olmayacaksınız herhalde. Kumsalda giyebileceğiniz rahat ve pamuklu plaj elbiseleri bu konuda size yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra tesettür modasının olmazsa olmazı haşemaların da rahat ve kullanışlı olanlarından seçim yapmaya dikkat edin.
GÖSTERİŞLİ TERLİKLER
Bu sezon Gucci ile başlayan terlik furyasından etkilenmeyen var mı? Özellikle plajda giyebileceğiniz parmak arası terliklerin yanı sıra tatil boyunca sizi hem şık hem de rahat ettirecek trend terliklerden de edinmekte fayda var.
HAVLULARDA BU SEZON
Plaj çantanızda fazla yer kaplamayacak havlu seçmeye özen gösterin. Bu sezon havlular artık daha renkli, yuvarlak vb. şekillerde üstelik sloganlı ve daha trend…
UNUTMAYIN…
Kumsalda ve tatil boyunca size eşlik edecek önemli parçaları atlamak olmaz. Kitap, ipad, hoparlör ve en özel anlarınız için fotoğraf makinesi unutulmaması gerekenlerden…
Belki aylar öncesinden ayarladığınız belki de plansız tatil programları da artık çok yakınımızda. Temel kıyafet ve ihtiyaçlarınızı aldığınızı varsayarak, özellikle plaja neler götürmeniz gerektiğine henüz karar veremediyseniz, size özel bir rehber hazırladık. Şimdiden iyi tatiller!
GÜNEŞE DİKKAT!
Uzmanların 11:00-17:00 arası güneşten kaçınmamız gerektiğini söylediklerini artık hepimiz biliyoruz. Bunlar dışında da hem yüzünüz hem de vücudunuz için yeterli faktörlerde güneş kremlerinizi yanınıza almayı unutmayın. Ve asla koruyucunuzu sürmeden güneşe çıkmayın...
Cosmed Sun Essential SPF 50
ÇANTASIZ OLMAZ
Bavullarınızı ayarladınız ama hala denize giderken yanınıza alacağınız çantanızı bulamadınız mı? O zaman büyük boy ve bol cepli bir plaj çantası bakmayı unutmayın. İçine gün boyu ihtiyaçlarınızı koyabileceğiniz çantalarda özellikle bu yaz hasır olanlar çok moda!
Oxxo
ŞAPKANI SEÇ
Tesettürlü de olsanız plaja mutlaka şapka ile gidin. Başörtünüzün de üzerinden rahatlıkla takabileceğiniz bir şapka, sizi güneşin farkında olmadan yakmasını engeller.
Zara
ÇEŞİR ÇEŞİT GÖZLÜK
Rengarenk güneş gözlükleri sezona damgasını vurdu. Hala gözlük edinemediyseniz tatil öncesi elinizi çabuk tutup bir tanesinde karar kılın.
Dolce Gabbana
PLAJDA NE GİYELİM?
Bütün gün denizde olmayacaksınız herhalde. Kumsalda giyebileceğiniz rahat ve pamuklu plaj elbiseleri bu konuda size yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra tesettür modasının olmazsa olmazı haşemaların da rahat ve kullanışlı olanlarından seçim yapmaya dikkat edin.
GÖSTERİŞLİ TERLİKLER
Bu sezon Gucci ile başlayan terlik furyasından etkilenmeyen var mı? Özellikle plajda giyebileceğiniz parmak arası terliklerin yanı sıra tatil boyunca sizi hem şık hem de rahat ettirecek trend terliklerden de edinmekte fayda var.
Zara
HAVLULARDA BU SEZON
Plaj çantanızda fazla yer kaplamayacak havlu seçmeye özen gösterin. Bu sezon havlular artık daha renkli, yuvarlak vb. şekillerde üstelik sloganlı ve daha trend…
Oysho
UNUTMAYIN…
Kumsalda ve tatil boyunca size eşlik edecek önemli parçaları atlamak olmaz. Kitap, ipad, hoparlör ve en özel anlarınız için fotoğraf makinesi unutulmaması gerekenlerden…
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