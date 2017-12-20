Tatile Çıkıyoruz!

Belki aylar öncesinden ayarladığınız belki de plansız tatil programları da artık çok yakınımızda. Temel kıyafet ve ihtiyaçlarınızı aldığınızı varsayarak, özellikle plaja neler götürmeniz gerektiğine henüz karar veremediyseniz, size özel bir rehber hazırladık. Şimdiden iyi tatiller!



GÜNEŞE DİKKAT!



Uzmanların 11:00-17:00 arası güneşten kaçınmamız gerektiğini söylediklerini artık hepimiz biliyoruz. Bunlar dışında da hem yüzünüz hem de vücudunuz için yeterli faktörlerde güneş kremlerinizi yanınıza almayı unutmayın. Ve asla koruyucunuzu sürmeden güneşe çıkmayın...



Cosmed Sun Essential SPF 50

Oxxo

Zara

Dolce Gabbana

Zara

Oysho

Bavullarınızı ayarladınız ama hala denize giderken yanınıza alacağınız çantanızı bulamadınız mı? O zaman büyük boy ve bol cepli bir plaj çantası bakmayı unutmayın. İçine gün boyu ihtiyaçlarınızı koyabileceğiniz çantalarda özellikle bu yaz hasır olanlar çok moda!lü de olsanız plaja mutlaka şapka ile gidin.nüzün de üzerinden rahatlıkla takabileceğiniz bir şapka, sizi güneşin farkında olmadan yakmasını engeller.Rengarenk güneş gözlükleri sezona damgasını vurdu. Hala gözlük edinemediyseniz tatil öncesi elinizi çabuk tutup bir tanesinde karar kılın.Bütün gün denizde olmayacaksınız herhalde. Kumsalda giyebileceğiniz rahat ve pamuklu plaj elbiseleri bu konuda size yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıraolmazsa olmazı haşemaların da rahat ve kullanışlı olanlarından seçim yapmaya dikkat edin.Bu sezon Gucci ile başlayan terlik furyasından etkilenmeyen var mı? Özellikle plajda giyebileceğiniz parmak arası terliklerin yanı sıra tatil boyunca sizi hem şık hem de rahat ettirecek trend terliklerden de edinmekte fayda var.Plaj çantanızda fazla yer kaplamayacak havlu seçmeye özen gösterin. Bu sezon havlular artık daha renkli, yuvarlak vb. şekillerde üstelik sloganlı ve daha trend…Kumsalda ve tatil boyunca size eşlik edecek önemli parçaları atlamak olmaz. Kitap, ipad, hoparlör ve en özel anlarınız için fotoğraf makinesi unutulmaması gerekenlerden…