Tatlı Krizleri İle Başa Çıkmanın 10 Yolu

Daha doğrusu tatlı yeme krizlerine girmek! Tatlı birçoğumuza mutluluk ve heyecan veren muhteşem yiyecekler grubudur. Ancak gerek enerji almak, gerekse kendimizi daha iyi hissetmek adına yüklendiğimiz bu tatlılar kalori ve kilo olarak bedenimize yerleşir. Bu kilolardan kurtulmak için başladığımız diyet, sadece yaz mevisimi değil; kışın da kendimizi tatlı krizlerinden korumamızı gerektiriyor. Biz de sizlere tatlı ve açlık krizlerini engellemenin birkaç yolunu hatırlatmak istedik. Bu besinler hem metabolizmanızı daha hızlı çalıştıracak, hem de karbonhidrat eğiliminizi azaltacak. İşte size 10 pratik gıda önerisi…



Nar



Kalp damar hastalıklarına, kansere ve yaşlanmaya karşı faydalıdır. Mucize meyve nar aynı zamanda tatlı ihtiyacınızı da karşılar.



Yeşil Çay



Yeşil çayda bulunan kateşin adı verilen bir antioksidan, zayıflamanıza destek olur. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır, kanser ve yüksek kolesterol için çok uygun bir içecektir.



Yumurta



Protein içeriği sayesinde kendinizi daha uzun süre tok hissetmenize ve geç acıkmanıza yardımcı olur. Haftada 3 kere yumurta tüketmeniz, sizin gün boyu dolu hissetmenizi ve pastane vitrinlerinden uzak kalmanızı sağlar.



Greyfurt



Greyfurt içindeki bazı fitokimyasallar, vücutta insülin düzeylerini düşürerek, yağların enerjiye dönüşmesi için sinyaller oluşturmaktadır. Ayrıca posadan zengin greyfurt, kesinlikle sağlıklı bir ara öğündür. Ancak sürekli ilaç kullananların kesinlikle doktor tavsiye ile kullanması gereklidir. Çünkü yapısındaki bazı maddeler ilacın vücuttan atılımını zorlaştırır ve zehirlenmelere sebep olabilir.



Zeytinyağı



Doğanın bu güzel mucizesi zeytinyağı, orta yaş kilolarınızla mücadele etmenizi sağlar. Zeytinyağı makul ölçülerde kullanıldığında metabolizmanızı hareketlendirici özelliği olan çoklu doymamış yağ asididir. Salatalarınızda özellikle sızma zeytinyağı kullanın. Ama sadece 1 yemek kaşığı.



Sirke



Sirke beyaz ekmek, kek ve hamur işi gibi işlenmiş karbonhidratların, tüketimi sonrası meydana gelen ani kan şekeri yükselişini yavaşlatır. Şimdi salatalarınızı sirkeli tüketmek için artık daha fazla nedeniniz var!



Armut



Armut yıllardır sağlıklı beslenme kaynakları tarafından ihmal edilen bir meyve olmakla birlikte, son yıllarda zengin posa ve düşük kalori içeriği nedeniyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Orta boy bir armut ortalama 4 gr. posa içeriği ile en zengin posalı meyve iken; elma 3 gram ile 2. sırada yer alır. Armut doygun ve dolu hissetmemize yardımcı ve kan şekerini az yükselterek çabuk acıkmamızı önleyici bir meyvedir.



Et, Süt, Balık



Et, balık ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunan lösin isimli amino asit, diyet sırasında yağ kaybederken; kalori yakan kas dokunuzun gelişmesini sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar fazla protein tüketiminin diyette daha fazla yağ ve kilo, daha az kas kaybına neden olurken açlık krizlerini de önlediğini ortaya çıkarmıştır. Ancak uzun süreli fazla protein tüketiminin, özellikle böbrekler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinden, proteini beslenme uzmanınız ile birlikte bilinçli bir şekilde kullanmalısınız.



Salata



Öğünlerinizde koca bir tabak sossuz salata yiyerek hem daha tok hisseder, hem de takip eden saatlerde açlık krizlerinizden kurtulmuş olursunuz. Günde 1 kase çiğ yeşil salata tüketimi sadece tok hissetmenize değil; birçok hastalıkla mücadelede önemli olan C,E vitaminler, folik asit, laykopen, ve karotenoidleri vücudunuza almanıza neden olmaktadır.



Baklagiller



Kuru baklagillerin kan şekerini de yavaş yükselterek daha geç acıkmamızı sağladığına dair güçlü kanıtlar vardır. Yüksek posa aynı zamanda kolesterol değerlerini düşürerek kalp ve damar sağlığımızı korumaktadır.









