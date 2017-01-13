Ten Renginize Göre Ruj Rengi Belirleme

Ancak ten renginize uygun olan doğru ruj rengini seçmek makyajınızın güzel gözükmesini sağlayan en önemli adımlardan birisidir. Peki, ten renginize uygun olan doğru ruj rengini nasıl öğreneceksiniz? İşte yazımızdaki püf noktalardan yola çıkarak teninize uygun ruj rengi bulma adımları…



TEN BAZ RENGİNİ BUL

Doğru ruj rengini keşfetmek için öncelikle ten renginizin nasıl bir baza sahip olduğunu bulmanız gerekecektir. Uzmanlara göre ten renkleri 3 baza ayrılmaktadır: Soğuk, sıcak ve nötr tonlar. Sizin ten bazınızı bulma yönteminiz ise çok basit, iyi ışık alan bir yerde aynaya bakın ve cildinizde pembe-mavi tonları görüyorsanız cildiniz soğuk tonda demektir. Eğer sarı ve altın rengi yansımalar varsa cildiniz sıcak tonlarda, eğer tüm tonlar varsa cildiniz nötr tondadır.



ALT TONA UYGUN RUJ SEÇİMİ

Evet, ten renginizi belirlediniz sıra geldi ruj renginizi bulmaya… Eğer cilt tonunuz sıcak bir alt tona sahipse, sizin ruj renginiz şeftali, pembe, mercan renkleri ve sıcak kırmızılar olmalıdır. Eğer soğuk tona sahipseniz sizin ruj renginiz gül pembe, çilek tonları ve içinde mavi olan kırmızılar olmalıdır. Eğer nötr alt tona sahipseniz müjdemizi isteriz, siz her iki cilt tonu için yakışan renklerini de kullanabilirsiniz.

