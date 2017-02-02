Tepeden Tırnağa Siyah!
Özellikle kış aylarının kurtarıcısı koyu renkler ve her daim dolaplarımızın ve gönlümüzün baş tacı siyah, giyimde en kurtarıcı renkler olarak biliniyor.
Çok sık olmasa da sürekli baştan aşağı siyah giyinen insanlar görüyoruz çevremizde. Hatta birçok yerli ve yabancı ünlü isim de her daim siyah giyimleriyle dikkatleri çekiyor.
Biz her daim olmasa da arada kaçamak yapıp tepeden tırnağa siyah kombin yapmanın, eğer başarılı bir styling yapılırsa güzel olacağı kanısındayız. Kimisine göre bu durum biraz kolaycılık gibi olsa da, sözü edilen özensizlik ve simsiyah kombinin ortaya çıkaracağı şık ve cool görünüm arasında ince bir çizgi bulunuyor.
Oldukça klas ve sofistike duracak bütünüyle siyahtan ibaret bir kombin için; pantolon ve ceket takımlar ya da daha spor haliyle siyah pantolon ve yine siyah triko, gömlek veya t-shirtler yardımcınız olabilir.
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